Vi presento Toni Erdmann: intervista a Maren Ade, regista dell'acclamato film tedesco

Aveva entusiasmato pubblico e critica allo scorso Festival di Cannes, vincendo soltanto il premio FIPRESCI. Si è riscattato agli European Film Awards con i cinque riconoscimenti principali: Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Attore, Miglior Attrice, Miglior Sceneggiatura. Vi presento Toni Erdmann racconta la storia di un padre che fa di tutto per recuperare il rapporto con la figlia usando l'unica arma che possiede, un eccentrico umorismo a volte incompreso e ingombrante.

Il film uscirà in Italia il prossimo 23 febbraio e, se tutto va secondo un attuale pronostico, tre giorni più tardi si portarà a casa l'Oscar come Miglior Film Straniero. La regista e sceneggiatrice Maren Ade è atterrata a Roma per parlare di Toni Erdmann e noi l'abbiamo incontrata.