Vetro: la nostra intervista al regista Domenico Croce e all'attrice Carolina Sala

Fra i film da poco presentati al Bari International Film Festival 2022 c'è Vetro, che arriva oggi nei cinema italiani. E un thriller psicologico diretto da Domenico Croce e con protagonista Carolina Sala. Abbiamo avuto il piacere di intervistarli entrambi.

Il Bari International Film Festival 2022 ha ospitato diverse opere prime del nostro cinema. Fra queste, il thriller psicologico Vetro, diretto da Domenico Croce. Protagonista della storia è una ragazza che ha trasformato la propria camera da letto in una prigione, nel senso che ormai da tempo non esce più di casa perché ha paura di confrontarsi con gli altri. E’ carina, intelligente e bravissima a disegnare, e proprio il suo talento artistico a spingerà a cercare un contatto con l’esterno, decisione che rischierà di costale caro.

La protagonista di Vetro, che arriva oggi, 7 aprile, nelle sale italiane distribuito da Vision Distribution, è Carolina Sala, che per la sua performance ha vinto, proprio al Bif&st, la Menzione Speciale per la sua interpretazione. L'abbiamo intervistata a Bari, nel Teatro Margherita, insieme al regista, e abbiamo parlato innanzitutto dei ragazzi che non escono più dalla propria stanza, che in Giappone vengono chiamati hikikomori. Gli altri interpreti del film sono Tommaso Ragno e Marouane Zotti.

Girato interamente a Roma nei teatri di posa del Centro Sperimentale, con gli effetti speciali digitali di Edi e lo special make up di Andrea Leanza (entrambi premiati ai David di Donatello 2021), Vetro è una produzione Fidelio - società di produzione cinematografica e audiovisiva fondata da Daniele Basilio e Silvio Maselli - e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.

