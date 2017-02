vedete, sono uno di voi: Olmi presenta il documentario sul Cardinal Martini

Si intitola vedete, sono uno di voi - rigorosamente in minuscolo perché "in maiuscolo scrivono i superbi" (cit.) - il film che Ermanno Olmi ha dedicato al Cardinale Carlo Maria Martini. Prodotto da Istituto Luce Cinecittà insieme a Rai Cinema e distribuito da Istituto Luce Cinecittà, è un documentario che si avvale di immagini di repertorio scovate in importanti archivi ed è accompagnato dalla voce fuori-campo dello stesso Olmi, che facendo parlare in prima persona l’ex Arcivescovo di Milano ne mette subito in evidenza il lato umano.

Oltre che figura ecclesiastica di primo piano, Martini è uno sguardo attraverso cui raccontare il nostro tempo: dal fascismo al boom economico, dagli anni di piombo fino a Tangentopoli e oltre, intrecciano la cronaca e il ritratto della cattiva politica a ricordi personalissimi, legati alla famiglia e al rapporto con la fede. Proprio per questa sua doppia anima (intima e universale), il film ha ispirato alla coppia che lo ha girato riflessioni sul nostro mondo, consumato dalla fame di ricchezza e dall’arroganza di chi si ostina a ignorare la lingua degli onesti. Di tali spunti si è parlato oggi a Milano durante l’incontro di presentazione alla stampa, cominciato con Ermanno Olmi che ha spiegato il suo interesse per il "profeta di speranza" considerato da molti anticipatore di Papa Francesco: "Ci sono degli alberi che crescono fuori dai giardini, crescono dove l’erba è spontanea e l’ordine gerarchico fra le varie categorie di fiori non è valutato in termini economici ma in base alla funzione spirituale che hanno presso l’uomo. Noi abbiamo bisogno di questa 'compagnia', di tutte queste cose che fanno per noi quello che ci dimentichiamo di fare. Quando Marco Garzonio ha espresso l’idea di realizzare un film su Martini, ho avuto un certo timore. Anni fa avevo grato un film su Papa Giovanni che venne accolto con una certa simpatia nei miei riguardi, ma senza l‘entusiasmo che mi aspettavo. Quindi ho esitato un po’ prima di mettermi al lavoro, ma quella di Martini era una storia che andava narrata, un esempio prezioso da condividere".

Ermanno Olmi ha poi raccontato il suo incontro con il Cardinal Martini, conosciuto molto tempo fa: "Rammento che avevo intervistato Martini per Rai Uno quando era stato nominato Arcivescovo di Milano, ricordo come mi mise in imbarazzo per il modo in cui ascoltava me, che in fondo, ero una riserva. Era sempre ben disposto all’ascolto, quasi volesse imparare il più possibile. E così è stato, Martini ha sempre fatto qualcosa che lo portasse a crescere nella conoscenza della realtà. Martini proveniva da una classe sociale elevata e quando lo hanno eletto arcivescovo di Milano, lui non sapeva affatto cosa fosse una lettera pastorale. 'Io sono un uomo di scienza' diceva, 'un uomo di studio, non so e posso davvero arrivare agli umili'. E’ stato in quel momento che Martini ha capito che essere nelle strade calpestate dai passi dell’umanità era più importante di qualsiasi libro. Una volta mi ha chiesto: 'Cosa sta facendo?' 'Guardi, un film rischioso'. 'Perché?' 'Perché parla della morte di Giovannino de' Medici e la sua agonia dura 40 minuti'. E lui: 'Aaah!'. Vedete, aveva certe reazioni fanciullesche, e da questo si può capire perché riuscisse a mettersi al livello di qualsiasi persona".

Carlo Maria Martini era dunque un uomo di chiesa non consumato dalla sete di potere, ma capace di avvicinarsi alle anime sofferenti, ai poveri, ai carcerati, a quella gente semplice e vera che per Olmi ha tanto più da dire delle persone di cultura: "Gli uomini di cultura parlano di cultura senza avere la cultura per capire la cultura. Ricordo che per L'albero degli zoccoli Moravia scrisse: guarda questi contadini che non si ribellano, là dentro solo il cavallo si è ribellato. Lo diceva con un tale sussiego! Era chiaro che pensava: poveretti, sono contadini, non capiscono niente. Rammento che dicevo agli amici: 'Chissà come parlerebbe un contadino di un libro di Moravia'. Perché non facciamo parlare il contadino per primo, che nella sua genuinità ci fa capire quanto sia spessa la crosta della presunzione di chi si professa uomo di cultura? Le persone che sanno tutto non sanno di non sapere niente".

Martini fu uno dei primi a intuire la pericolosità di Tangentopoli e a denunciare la corruzione che aveva infettato l’Italia, e a capire il senso della parola democrazia, concetto che Ermanno Olmi, in un discorso sulla storia, ha voluto oggi analizzare: "Sapete meglio di me quanto alcuni brandelli di passato debbano essere sempre presenti nella nostra memoria. La storia è maestra di vita, ma bisogna ascoltarla questa maestra. Una ventina d’anni fa l’idea di progresso era legata all’idea dello sviluppo economico che portava ricchezza. Niente di più sbagliato. Noi non siamo arrivati alla ricchezza né ad altri traguardi più nobili. Ricordo che dissi a un amico anni fa: 'Per rincorrere la ricchezza siamo diventati poveri'. Parliamo di democrazia e la democrazia è diventata un mascherone, nel mondo tutti i paesi si vantano di essere democratici, ma non lo sono, credo che questa democrazia fasulla faccia più male del nemico che abbiamo a viso aperto, perché copre le nostre vigliaccherie. Signori, bisogna volere bene alla nostra democrazia".

Naturalmente il regista ha spiegato il perché della sua voce off nel documentario: "Il merito è del montatore che lavora con me da diversi anni. Avevamo già avuto un’idea analoga per Il segreto del bosco vecchio. All’epoca mi disse: 'Sarebbe meglio che la fiaba la raccontassi tu', ma io lasciai perdere. La cosa è risaltata fuori ora. Perché faccio da speaker a me stesso? Perché voglio parlarvi direttamente, perché è l’unico modo che ho per guardarvi negli occhi, io vi parlo con la mia voce roca, con la mia povertà culturale, ma con grande onestà e umiltà".