Vecchie canaglie: Lino Banfi a capo di una banda di vecchietti sogna la rivincita dei perdenti

Interviste Cinema

E’ stato presentato oggi a Roma Vecchie canaglie, una fiaba comica con Lino Banfi ambientata in una casa di riposo che diventa teatro di una rocambolesca impresa da parte di un gruppo di anziani coraggiosi

Fra i debutti registici al femminile di questa splendida primavera c'è anche l’opera prima dell’attrice Chiara Sani, che ha lavorato per diversi anni con Pupi Avati e che proprio in piena pandemia ha deciso di fare il grande salto. In sole quattro settimane è riuscita, nonostante il lockdown, a dirigere una commedia di situazione dal ritmo indiavolato e con un cast principale di età ragguardevole. Vecchie canaglie, non a caso, narra di una banda di vecchietti che devono cercare in ogni modo di fermare l’arpia che vuole vendere la casa di riposo che li ospita, e che si affidano alle macchinazioni e alle conoscenze del figlio di uno di loro, che si chiama Walter. Quest’ultimo personaggio ha il volto di Lino Banfi, che torna al cinema dopo qualche anno di interruzione. A interpretare invece suo figlio "per finta" è Claudio Gregori in arte Greg, e se Chiara Sani è la perfida proprietaria dell’ospizio, Andy Luotto impersona uno degli anziani ribelli. Infine c’è Andrea Roncato, al quale è stato affidato un piccolo ruolo.

Nonostante i sui 85 anni, Lino Banfi ha lo spirito e la lucidità di un ragazzo, e infatti ha partecipato alla conferenza stampa del film insieme ad alcuni colleghi e alla regista, che ha spiegato la genesi di Vecchie canaglie: "Ho scritto questa storia in forma di soggetto diversi anni fa, perché amo le commedie degli equivoci e amo anche Cocoon e L’erba di Grace. La mia passione per questi film è legata all’interesse che ho sempre avuto per la condizione degli anziani. Gli anziani mi fanno tenerezza con la loro fragilità, e trovo che sia giusto proteggerli e tutelarli, perché sono i nostri nonni e la nostra memoria. Così ho immaginato una vicenda che mi permettesse di raccontarli ma in chiave brillante, con qualcosa alla Monty Phyton, perché nella nostra vita capitano spesso situazioni assurde. Inoltre mi piaceva l'idea di far reagire dei deboli, che decidono di prendere in mano la situazione perché tanto non hanno più nulla da perdere. Una volta terminata la sceneggiatura, mi sono messa alla ricerca di un produttore, e dopo un bel po’, ci sono riuscita. E’ stato difficile lavorare durante il lockdown, è stata un’impresa abnorme, ma erano tutti innamorati del progetto e quindi sono sempre stati sul pezzo".

La regista spiega poi la sua scelta di vestire i panni della cattivissima di Vecchie canaglie: "Spesso nelle commedie mi affidano il ruolo o di cattiva o di ninfomane. Sono quasi sempre sopra le righe, e quindi, quando ho pensato a Vecchie canaglie, mi sono ritagliata una parte che mi permettesse di andare in automatico. E invece la mia super-cattiva mi ha creato non poche difficoltà, perché ogni giorno, da regista, simpatizzavo con gli anziani del film e li spingevo a essere eroi, poi, però, quanto toccava a me, dovevo guardare malissimo e odiare i miei attori. Facevo fatica, mi sentivo bipolare. E’ stato divertente ma anche… shakerante".

Naturalmente, l’argomento di Vecchie canaglie ha suscitato l’interesse di Lino Banfi, molto sensibile ai destini delle persone della terza età: "Quello degli anziani è un tema che diventa sempre più spinoso, soprattutto in tempi come i nostri. Ci manca solo il terremoto e poi siamo sistemati per bene. In un periodo tanto brutto, per non stare a fare il vecchio pandemico a casa, mi sono detto: 'Qualunque cosa mi offrano, in questo momento in cui moriamo tutti come stronzoli, accetto di sicuro'. A metà lavorazione avevamo tutti i nasi dilatati per i mille tamponi che ci facevano, in più io avevo fatto tre dosi di vaccino più il vaccino contro l’influenza e sette vaccinazioni per andare in Bangladesh come ambasciatore dell’Unicef. Insomma ero pieno di anticorpi. Abbiamo fatto un bel lavoro, e credo che questo film dimostrerà per l'ennesima volta che gli emarginati e i perdenti possono vincere. Però devono insistere, perseverare.

Poi Lino Banfi ha messo a parte i giornalisti di un suo grande desiderio: "Perché non organizziamo alla stazione una proiezione del film per gli emarginati? Per loro farei preparare anche 500 porzioni di orecchiette. I perdenti vedrebbero che quelli come loro possono vincere e magari in qualche modo li imiterebbero. Certo, ci vorrebbe un luogo sicuro, magari presidiato dalle forze dell’ordine. Credo che la gente vedrà volentieri Vecchie canaglie, perché ci siamo tutti stancati dell’invasione di facce di virologi, infettivologi e adesso di generali in pensione che parlano di Ucraina e Russia. Passando ai film, adesso si parla solo di piattaforme che hanno dei nomi impossibili da pronunciare. Questo è un film che andrà al cinema e che offre grande divertimento, ma un divertimento amaro".

Andrea Roncato, che era anche lui in conferenza stampa, ha suggerito di trasformare Vecchie canaglie in una serie tv da far vedere soprattutto ai giovani, in modo che imparino qualcosa dal passato che li aiuti a riempire il loro futuro e li distolga dalla smania di apparire ad ogni costo. Mentre l’attore raccontava di questo suo desiderio, Banfi lo guardava divertito. Poi ha aggiunto: "Lanciamoci in un’attività modernissima, diventiamo il massimo del modernismo tecnologico per stare alla stessa stregua dei ragazzi. Cominciamo come vecchietti e finiamo come influencer".

Anche se non dovesse diventare influencer, Lino Banfi gode già di una solida fama, e infatti sono in molti a chiamarlo maestro, un maestro che purtroppo non ha vinto nemmeno un David di Donatello: “E’ una grande soddisfazione vedere quelli che hanno fatto gavetta come te che ti chiamano maestro e che ti dimostrano il loro affetto con abbracci veri. Vuol dire che hai seminato bene. Devo dire che i premi alla carriera un po’ mi inquietano. Quando sono andato a casa di Alberto Sordi subito dopo la sua morte, c’era una folla incredibile. A un certo punto un tizio mi ha visto e mi ha detto: 'Hai visto che Alberto non c’è più? Non preoccuparti, Lino, ce saremo pure per te'. A parte quest'episodio, sono sempre felice quando la gente si complimenta con me. Eppure non ho vinto nemmeno un David di Donatello. Ci ho pensato questa mattina e mi è venuto in mente che siccome non ho David da mostrare, mi farò fare un ingrandimento di quello che mi ha scritto dieci giorni fa Papa Francesco. Per tre volte mi ha poggiato la mano sulla schiena. Gli ho detto: 'Santità, posso sperare che un giorno saremo amici?', e lui: 'Ma noi siamo amici, e siamo anche coetanei’. Dopodiché mi ha dato il suo libro e ha scritto: 'Al mio caro amico Lino Banfi, nonno d’Italia'. Poi mi ha fatto gli auguri per i 60 anni di matrimonio. A chi in futuro mi chiederà: 'Hai vinto un David?' mostrerò l’ingrandimento della dedica del Papa”.

Infine Lino Banfi ha parlato del suo sogno nel cassetto, prima di alzarsi e sottoporsi alle domande dei giornalisti televisivi che lo attendevano sulla terrazza della Case del Cinema di Roma: "Il film che ho sempre sognato di fare è una storia che deve somigliare a Un borghese piccolo piccolo. Ho lavorato con Sordi, che conosceva Nonno Libero. Voglio essere un ex giudice con una bella famiglia al quale fanno tutte le cattiverie del mondo: gli rapinano la casa, gli stuprano la nipote, eccetera, e lui alla fine diventa cattivo. Finalmente potrei ammazzare qualcuno in un film, spaccargli le ossa, spezzargli l’osso del collo. Mi piacerebbe insomma fare un film serio. Se non dovesse succedere, va bene lo stesso: sono contento di concludere così una bella carriera. Tornando ai premi, credo che i più importanti siano i doni che uno riceve dalla vita.

Vecchie canaglie arriva al cinema il 5 maggio, distribuito da Orange Film.