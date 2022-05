Vecchie canaglie: intervista a Lino Banfi, che non scende mai da un ring se non da vincitore, e a Chiara Sani

Interviste Cinema

Poco prima dell'uscita di Vecchie canaglie, abbiamo avuto il piacere di chiacchierare un po’ con Lino Banfi e con Chiara Sani, che sono rispettivamente protagonista e regista di un film dolceamaro in cui i perdenti diventano vincitori.

Nonno Libero, o meglio il nonno d'Italia, come ormai i più chiamano Lino Banfi, non dimentica mai il suo amore per il cinema, a cui ha regalato personaggi indimenticabili e maschere comiche travolgenti. Così, dopo qualche anno di assenza, eccolo tornare davanti alla macchina da presa per un'attrice al suo primo film da regista, una commedia decisamente movimentata che narra di una piccola e sacrosanta ribellione.

Diretto da Chiara Sani, Vecchie canaglie racconta di un gruppo di anziani che devono far fronte alla chiusura della casa di riposo che li accoglie da diverso tempo e che si chiama Villa Matura. La perfida proprietaria vuole infatti vendere l’ospizio agli americani per 3 milioni di Euro. A prendere in mano la situazione sarà un vecchietto di nome Walter insieme al figlio Renny, che chiameranno rinforzi dalla Cina, dalla Russia e dalla Germania.



Vecchie canaglie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD