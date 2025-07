Unicorni, essere unici: Video intervista a Michela Andreozzi e al cast del film di apertura di Giffoni55

Interviste Cinema

È in sala con Vision Distribution Unicorni, il nuovo film di Michela Andreozzi: la regista e i protagonisti Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e il piccolo Daniele Scardini ce ne hanno parlato al Giffoni Film Festival nella nostra video intervista.

Dopo la presentazione in anteprima nazionale il 17 luglio al 55° Giffoni Film Festival, Unicorni arriva nelle sale il 18 luglio con Vision Distribution. Michela Andreozzi, nel suo quarto film da regista, torna a raccontare la famiglia contemporanea, affrontando stavolta il delicato tema dell'identità e della diversità con sensibilità e profondità. In questa nostra video intervista realizzata durante il festival, la regista e gli attori Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e il piccolo Daniele Scardini ci raccontano cosa significa oggi essere unici in un mondo che spesso spinge al conformismo, quali sono le sfide di genitori e figli di fronte alla diversità e cosa può fare il cinema per veicolare il messaggio più bello di Unicorni: essere se stessi, senza compromessi, è l'unica cosa che conta.



Unicorni: La nostra video intervista a Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Daniele Scardini e alla regista del Film Michela Andreozzi - HD

La trama e il cast di Unicorni

In Unicorni Lucio (Edoardo Pesce), conduttore radio brillante, e sua moglie Elena (Valentina Lodovini) vivono con il loro figlio Blu, che ama vestirsi da femmina ma lo fa solo a casa. Quando Blu vuole indossare il costume della Sirenetta per la recita scolastica, i genitori, divisi tra sostenerlo e proteggerlo, saranno i primi a dover riconsiderare la loro apertura mentale e a intraprendere un percorso di consapevolezza e accettazione, in cui saranno accompagnati da un gruppo eterogeneo di coppie di “Genitori Unicorni”, guidato da un’accogliente psicologa (Michela Andreozzi).

Nel cast troviamo Edoardo Pesce nel ruolo di Lucio, un conduttore radiofonico progressista, Valentina Lodovini nei panni di Elena, madre insicura ma amorevole, e il giovane Daniele Scardini, che interpreta Blu, un bambino di 9 anni che desidera esprimere liberamente la propria identità. A completare il cast ci sono anche Lino Musella, Thony, Donatella Finocchiaro e Paola Tiziana Cruciani. Il film è prodotto da Arturo Paglia e Isabella Cocuzza per Paco Cinematografica. Una coproduzione Paco Cinematografica, Vision Distribution e Neo Art Producciones.