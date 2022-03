Una storia d'amore e di desiderio: incontro con la regista Leyla Bouzid

Interviste Cinema

Al suo secondo film, la regista tunisina Leyla Bouzid ci racconta con Una storia d'amore e di desiderio l'educazione sentimentale di due giovani che si rifà all'antica letteratura araba, maestra di erotismo. Il film arriverà al cinema il 25 marzo e noi l'abbiamo incontrata in remoto.

Dobbiamo a Cineclub Internazionale Distribuzione, da sempre attenta alla qualità e al cinema che raramente arriva nelle nostre sale, se anche noi abbiamo visto i film di Leyla Bouzid, regista tunisina figlia d'arte, che ha studiato alla Sorbona e alla Fémis e che conosce profondamente le tematiche sociali e identitarie di un paese che, nonostante forze ostinate e contrarie, ha mantenuto una sua modernità e indipendenza dopo la cosiddetta rivoluzione dei Gelsomini. Merito soprattutto delle donne, al centro di Appena apro gli occhi – Canto di libertà, il film d'esordio di Bouzid del 2016, e in parte anche di questa sua opera seconda, il premiato Una storia d'amore e di desiderio, che sposta però in parte lo sguardo sulla concezione maschile della donna e dell'amore, filtrato attraverso l'antica letteratura erotica araba, ancora poco conosciuta (non parliamo de Le mille e una notte, ma di veri e propri trattati di erotismo). Al cinema potremo vedere il film sia in versione originale che doppiato (una scelta logica, visto che è interamente parlato in francese) che prima di approdare nelle sale il 25 marzo sarà accompagnato da Leyla Bouzid in una serie di anteprime. Noi abbiamo avuto il piacere di incontrarla in remoto e di soddisfare, nonostante alcuni problemi tecnologici, alcune curiosità sul suo bel film, di cui vi riassumiamo velocemente la trama.

Una storia d'amore e di desiderio: la trama

Una storia d'amore e di desiderio racconta l'incontro e l'attrazione tra due giovani studenti: la tunisina Farah, a Parigi per studiare letteratura alla Sorbona, e Ahmed, francese, figlio di algerini emigrati per problemi politici, che vive in periferia e ha perso ogni legame con la sua cultura d'origine. I due si ritrovano a seguire lo stesso corso di letteratura comparata, dove l'attenzione è focalizzata sulla letteratura araba antica, dai poeti cortesi a quelli che hanno esplicitamente trattato temi erotici e carnali. Ahmed è chiuso e introverso e non riesce ad accettare le avances di Farah, che ama riamato, ma sarà proprio la letteratura a creare un collegamento tra le loro diverse sensibilità e a farlo uscire dal guscio.

Il film ci presenta un mondo arabo diverso da quello rigido, punitivo nei confronti del corpo e della sessualità che siamo abituati a “vedere”. Leyla Bouzid ce ne spiega il motivo.

"Ahmed nel film incontra Farah che viene dalla Tunisia ed è più moderna e avanzata di lui che è molto timido e introverso, e insieme a lei conosce anche i testi della letteratura araba antica. Credo che oggi abbiamo un’idea molto limitata della cultura araba, vista attraverso il prisma di certi avvenimenti, ma che è i realtà molto sensuale, come sanno gli orientalisti che l'hanno studiata e anche i giovani originari del Magreb oggi sono molto moderni e connessi, non esistono solo le cose di cui si parla e ci sono arabi cresciuti in Francia, francesi, che sono molto più conservatori di loro".

Come ha scelto Bouzid i suoi giovani protagonisti, che dimostrano una perfetta sintonia sul set e come ha lavorato con loro?

"Per quanto riguarda l'attore è un ruolo che ha dovuto costruire perché lui non è affatto timido nella vita, anzi, è molto estroverso. Quando ho finito la sceneggiatura e mi chiedevo chi avrebbe potuto interpretare Ahmed ho visto questo attore in una miniserie tv di Philippe Faucon (Fiertés, ndr), Sami Outalbali, che aveva un piccolo ruolo un po' spinto e aveva 17 anni. L'ho contattato e ho voluto parlare con lui prima ancora di iniziare il casting, gli ho raccontato il film, gli ho detto che volevo renderlo sensuale come uomo, erotizzarlo, e lui è stato molto entusiasta all'idea. Poi è iniziata la vera fase del casting, che è stata molto lunga, e ogni volta che l'ho chiamato mi ha confermato che era la persona giusta perché anche se non è per niente timido nella vita ha un mondo interiore molto ricco e legge molti libri. Era perfetto perché Ahmed al tempo stesso viene dalla periferia e a volte può essere aggressivo ma ama anche la letteratura e crede nell'amore puro. Una volta scelto il protagonista, abbiamo lavorato sul copione, abbiamo letto la sceneggiatura per 3 settimane, abbiamo discusso ogni dettaglio del personaggio e della sua timidezza. Era fondamentale anche il ruolo di Farah, interpretata da Zbeida Belhajamor, che ho scelto in Tunisia e non ha mai recitato prima. Si sono conosciuti al casting e si è creata subito una grande alchimia. In seguito ho deciso di non fargli fare nessuna prova insieme, volevo che non si frequentassero affatto, per mantenere questa distanza e questo sguardo, questa fascinazione tra di loro. Sami recita fin da quando è piccolo anche se è la prima volta che è protagonista in un film, ma in contemporanea con questo è stato scelto per la seconda stagione della serie Sex Education dove ha un ruolo molto diverso da questo".

Il film volutamente non spiega il motivo per cui Ahmed è bloccato nei suoi rapporti con Farah, perché, dice Bouzid, “era proprio nelle mie intenzioni far capire che non c'è un unico motivo dietro il suo blocco, ma un complesso di cose. Lui viene da una famiglia algerina che però è molto aperta, sono persone che lavorano molto, come la madre, o depresse, come il padre che non ha trovato il suo posto in Francia, e non gli hanno trasmesso dei valori, Ahmed è timido e confuso, al tempo stesso Farah gli fa paura e non corrisponde all'immagine che si ha della donna nella periferia in cui vive. In questa assenza di valori trasmessi lui si è costruito un sistema valoriale con la gente che frequenta. Ma ho volutamente fatto il film senza cercare di spiegare perché si comporta così, c'è una parte di mistero”.

Nei film di Leyla Bouzid la musica è sempre molto importante: nel primo era in un certo senso protagonista, qua è presente ma usata in funzione diegetica, cioè è inserita nella trama, non come una colonna sonora vera e propria ma come esperita da Ahmed e Farah. Così ce ne parla la regista:

"Dopo Appena apro gli occhi – Canto per la libertà, desideravo che anche questo film fosse molto musicale, anche se non era un elemento della sceneggiatura, volevo che i personaggi la incontrassero in tre momenti particolari: durante un vero concerto musicale, quando vedono il sassofonista in riva alla Senna e quando Ahmed danza al matrimonio. Ghalia Benali, che ha interpretato la madre nel mio primo film, nella vita è una cantante e volevo filmarla mentre cantava, ed era perfetta per il film perché canta la poesia araba. Il sassofonista è un mio amico, ha composto questo brano e quando me l'ha fatto ascoltare ho capito che era perfetto per esprimere l'interiorità di Ahmed e per questo abbiamo deciso di farne la musica del film. Anche l'attore l'ha molto ascoltata per il suo ruolo e dunque abbiamo provato a inserirla come colonna sonora, anche se è una scelta assai radicale. Poi ho messo qualche pezzo di musica di un gruppo del musicista del mio primo film, Alif Ensemble, e una canzone araba un po' pop, dei Balkan Beat Box".

Conosceva già la letteratura araba di cui parla il film? "Sono cresciuta in Tunisia, dove ho fatto il liceo, e conoscevo l'esistenza di una letteratura araba cortese molto particolare, uno stile molto conosciuto che si studia molto. Quella di Majnun e Leyla è una storia molto conosciuta, è il Romeo e Giulietta del mondo arabo. All'inizio di questo progetto ho scoperto però una versione della storia in cui Leyla un giorno si offre a Majnun ma lui la rifiuta per non farsi distrarre dalla sua poesia e ho trovato che fosse molto interessante. Per il film poi ho approfondito e scoperto molta letteratura erotica: "Il giardino profumato" è un manuale di erotismo tunisino e sono rimasta stupita quando ho scoperto che non è una letteratura affatto marginale, esistono trattati d'erotismo in Egitto, in Iraq, che risalgono al quindicesimo, decimo e anche all'ottavo secolo ed è una letteratura molto esplicita, una forma letteraria molto frequentata attraverso i secoli".

Torneremo a parlare di Una storia d'amore e di desiderio in prossimità dell'uscita, ma intanto vi consigliamo di appuntarvi il titolo.