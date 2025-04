Una Figlia: la nostra intervista a Ivano De Matteo, che torna a parlare di genitori e figli dirigendo Stefano Accorsi

Interviste Cinema

In uscita giovedì 24 aprile, Una Figlia potrebbe essere considerato il capitolo finale di una trilogia sulla famiglia. Interpretato da Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, è diretto da Ivano De Matteo, che abbiamo intervistato.

Ivano De Matteo continua con il racconto delle dinamiche familiari e dell'evento inatteso che coinvolge un figlio o un genitore o entrambi, e dopo I nostri ragazzi e Mia torna dietro alla macchina da presa per Una Figlia. Interpretato da Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, il film segue la vicenda della giovane Sofia che si macchia di un reato gravissimo e si ritrova a scontare una condanna prima in un carcere minorile e poi in una comunità. La reazione di suo padre Pietro è esplosiva e quasi incontrollata, e l'uomo e la ragazza dovranno mettercela tutta per costruire un nuovo rapporto su basi più solide e da adulti.

Una Figlia, che è stato presentato in anteprima al Bif&st proprio com'era stato per Mia, conquisterà le nostre sale giovedì 24 aprile grazie a 01 Distribution. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo quando è stato presentato alla stampa, per poi intervistare Ivano De Matteo, con cui è sempre piacevolissimo parlare sia di cinema che di realtà.