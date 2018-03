Una festa esagerata: intervista a Salemme e ai suoi attori con spogliarello finale

Non capita tutti i giorni di poter ridere di gusto durante un'intervista, e di trovare qualcosa dii nuovo, a meno che non si abbiano a disposizione almeno 20 minuti, cosa che non succede praticamente mai. Incontrare Vincenzo Salemme e il cast di Una festa esagerata è stato invece divertimento allo stato puro, e questo perché Francesco Paolantoni, che nel film fa la piccola parte di un assessore che in una scena appare a torso nudo, si è levato la camicia. I suoi compagni di set (e di intervista) erano increduli, ma lo guardavano anche con grande ammirazione, visto il fisico ancora invidiabile.

Tratto dall'omima pièce teatrale di successo, Una festa esagerata è una commedia che, nel solco di Eduardo De Filippo, fa anche riflettere, denunciando i mali del presente. Distribuita da Medusa Film e interpretata anche da Tosca D'Aquino, Iaia Forte e Massimiliano Gallo, è in sala dal 22 marzo.

La trama ufficiale del film Una festa esagerata

Siamo a Napoli, dove a casa Parascandolo fervono i preparativi per la magnifica festa dei diciotto anni di Mirea. L'agitazione generale coinvolge l'ingenuo capo di famiglia Gennaro, geometra e piccolo imprenditore edile, e la famelica moglie Teresa, animata dalla feroce ambizione di ascesa sociale. Vedendo nella festa la grande occasione per emergere, Teresa ha deciso di fare le cose in grande e non ha badato a spese, dal catering agli arredi. Ha persino scritturato un cameriere indiano relegando in cucina la vecchia domestica non ritenuta abbastanza esotica per una festa così importante. Gennaro, pur di accontentare le donne della sua vita e supportato da Lello, l'invadente aiutante del portiere, asseconda ogni loro capriccio e spendere una fortuna per la festa, nonostante lui stesso la ritenga "esagerata". Finalmente arriva il grande giorno. Tutto sembra perfetto, gli invitati iniziano ad arrivare. Ma un'inaspettata notizia giunge dal piano di sotto e sconvolge i programmi della famiglia: l'anziano signor Scamardella, che vive insieme alla figlia zitella, ha deciso di morire proprio il giorno della festa. Un lutto improvviso si trasforma così in un grande fastidio per casa Parascandolo e l'intera festa è messa a rischio. Cosa fare? Come si fa una festa con un morto sotto casa? Interessata solo all'apparenza, Teresa come gestirà la situazione?