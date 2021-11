Una famiglia mostruosa: le nostre interviste video agli irresistibili mostri del film

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 25 novembre la divertente commedia di Volfango De Biasi Una famiglia mostruosa, un family movie che mette a confronto due diverse tipologie di mostruosità. Ne abbiamo parlato col regista, con Massimo Ghini, Cristiano Caccamo, Lillo, Emanuela Rei e Ilaria Spada in rappresentanza del cast.

Sarebbe stato perfetto per Halloween, ma va benissimo anche per questa incerta stagione autunnale, che tra nebbie e piogge mette proprio voglia di un po' di risate in compagnia dei propri cari, insieme a dei mostri un po' fuori di testa. Dal 25 novembre al cinema ci sarà Una famiglia mostruosa ad attenderci, un film che riporta in auge un genere che in Italia si è percorso poco, ma che in America, con telefilm (poi film) come La famiglia Addams e I Mostri, è stato affrontato con successo, ovvero la commedia incentrata su un gruppo famigliare composto di creature soprannaturali.

Nel caso del film di Volfango De Biasi, però, le mostruosità sono raddoppiate, visto che il nucleo titolare, composto da un vampiro, una strega, uno "zio ricucito" e un licantropo, deve vedersela con la famiglia supercoatta della fidanzata del figlio... e si spaventa non poco. Qua sotto, per farvi un'idea, trovate il trailer.

Una Famiglia Mostruosa: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Le nostre video interviste a regista e protagonisti di Una famiglia mostruosa

Come avete visto, Una famiglia mostruosa può contare su un cast ricco e variegato, che si è divertito moltissimo alle prese con una storia che gli permetteva di fare cose diverse del genere e che comprendeva anche degli effetti speciali. In occasione della presentazione alla stampa del film, abbiamo raccontato una buona rappresentanza degli attori. Vi lasciamo dunque alle nostre interviste al regista Volfango De Biasi e ai protagonisti Massimo Ghini (il conte Vladimir, raffinato vampiro), Cristiano Caccamo (il figlio Adalberto, che ha qualche problemino nelle notti di plenilunio), Lillo (capofamiglia dei consuoceri "umani"), Ilaria Spada (moglie del personaggio di Lillo) ed Emanuela Rei (loro figlia nonché inconsapevole innamorata di Adalberto, da cui aspetta un figlio).

Una Famiglia Mostruosa: La nostra Intervista a Volfango De Biasi, Cristiano Caccamo e Massimo Ghini - HD