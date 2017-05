Una donna e la fine delle sue illusioni: Stéphane Brizé ci parla di Una vita

Mentre La legge del mercato conquistava elogi al Festival di Cannes, portando alla vittoria del premio come miglior attore Vincent Lindon, il regista Stéphane Brizé era già al lavoro sull’adattamento di Una vita di Guy de Maupassant. Presentato in concorso alla scorsa Mostra di Venezia, girato in un formato quasi quadrato, racconta le sorti di una donna, Jeanne Le Perthuis des Vauds, a partire dalla sua uscita dal convento in cui ha portato a termine gli studi, nella Normandia del 1819, e lungo trent’anni di vita, partendo dai sogni giovanile, arrivando alle disillusioni amorose ed esistenziali della vita adulta.

Ottima protagonista è Judith Chemla, mentre con il regista Stéphane Brizé abbiamo parlato durante un incontro a Parigi.

Il film sembra molto differente rispetto a La legge del mercato, ma i protagonisti hanno qualcosa in comune: la società impedisce di realizzare le proprie aspirazioni.

Sono molto contento che non si fermi alla differenza d’epoca e tematica. Vedo un legame fra i personaggi, nella loro natura profonda: hanno all’inizio una considerazione molto alta dell’essere umano, ma alcune vicende li mettono di fronte alla brutalità di un mondo che non immaginavano. Sono per me due film sulla fine delle illusioni, ognuno nel proprio ambiente e nella propria epoca, è questo che lega profondamente le due storie e non è un caso che li ho diretti uno dopo l’altro. Non è un caso se questi personaggi sono sempre nella mia testa e lo saranno anche per il prossimo film; la nostra epoca vive crudelmente la fine dell’illusione di un mondo a cui abbiamo creduto fino alla fine, a cui alcuni ancora vogliono farci credere, ma che non funziona più. Bisogna trovare delle altre soluzioni, con la paura che questo comporta; è sempre complicato mettere in causa un sistema che ha funzionato per molto tempo.

Non ha voglia di realizzare un film che proponga delle soluzioni a questa fine delle illusioni?

Non ne ho la pretesa. Lo strumento che utilizzo è il cinema, che non ha la vocazione di trovare delle soluzioni. C’è un quadro di Magritte che amo molto in cui un uomo si guarda allo specchio, ma si vede riflesso di spalle; lo trovo straordinario e riscontrabile nel quotidiano. Amo sempre di più il cinema come specchio, sempre che lo spettatore accetti di specchiarsi in quel momento, il che produce dei film talvolta non piacevoli da guardare, ma è questo che mi piace, che mi rinvii a me stesso. Per questo la commedia o i film a lieto fine funzionano molto, perché rimangono nel mondo delle favole in cui siamo cresciuti, mentre oggi viviamo in una realtà talmente dolorosa e ansiosa che è più piacevole nascondersi in uno scenario zuccheroso; ma a me non interessa.

È un film in cui il ritmo, la respirazione, è difficoltosa, sembra manchi l’aria.

L’idea di reclusione è qualcosa che illustra la vita di Jeanne, che va richiudendosi. Sottolineata dall’inquadratura quasi quadrata, che è la prima emozione comunicata allo spettatore. Si rinchiude in un’idea del mondo, non accetta la realtà, non fa entrare nel suo di mondo la brutalità dell’essere umano. Cosa che la rende allo stesso tempo un sublime e tragica, perché non riesce a superare questo blocco, si chiude in sé stessa fino a perdere il contatto con la realtà e diventare folle.

Spesso i personaggi guardano altrove, cercano degli orizzonti al di là di un’inquadratura così stretta, soffocante. Spesso vengono inquadrati di profilo, in spazi chiusi.

Il primo spazio chiuso è la testa, l’idea era di accedere all’interno della testa di Jeanne e per farlo non potevo inquadrarla frontalmente. Poi c’è il suono, che mi ha permesso di tradurre lo stato della sua psiche, un suono usato unicamente a questo fine. È un’idea falsa pensare di poter comprendere meglio qualcuno filmandolo di fronte; il suono in questo è così importante che ho montato il film con il suono, non aggiungendolo dopo come di consueto. Potevo far procedere la storia e la comprensione di Jeanne solo attraverso il suono. L’immagine che citava prima, con i personaggi che guardano al di fuori dell’inquadratura, era l’immagine ricorrente che avevo nella mia testa prima di fare Una vita. Traduce esattamente il rapporto di Jeanne con il mondo: il suo sguardo è altrove, non possiamo vederlo insieme a lei; e ciascuno può proiettare il proprio mondo. La storia che vediamo sullo schermo non è che il supporto alla proiezione dei propri fantasmi, dei propri dubbi. Dal mio punto di vista non serve ad altro che a questo.

Sembra un film minimalista, ma immagino sia stato molto difficile da realizzare.

Al contrario dei miei altri film è molto diverso nella sua forma finale rispetto all’idea che mi ero fatto all’inizio. Credo fermamente che ogni tappa - scrittura, riprese e montaggio - ha la sua propria verità, ognuno è complementare rispetto all’altra; è possibile raggiungere una verità finale solo associando tre verità. C’è sempre un dialogo in atto fra il film che hai in testa e quello che ti ritrovi sul set e poi il montaggio impone la sua verità, decidendo cosa può e cosa non può rientrare nel film.