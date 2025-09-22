Una battaglia dopo l'altra: la nostra intervista a Paul Thomas Anderson e Leonardo DiCaprio

Interviste Cinema

Il regista e il protagonista dell'atteso film in odore di Oscar ci hanno presentato la loro intensa collaborazione. Nel cast anche Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor, Regina Hall e l'esordiente Chase Infiniti. Una Battaglia dopo l'altra arriva nei nostri cinema il 25 settembre con Warner Bros. Pictures.

In occasione della presentazione alla stampa newyorkese di Una battaglia dopo l’altra, abbiamo avuto l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con il regista Paul Thomas Anderson e il protagonista Leonardo DiCaprio. Ecco quello che ci hanno raccontato della loro prima collaborazione.

Una battaglia dopo l’altra rappresenta un viaggio artistico di molti anni. A che punto del percorso ha pensato: “Ok, ho trovato la storia.”?

Paul Thomas Anderson: Non l'ho mai pensato. Sentivo che avevamo molti elementi diversi da cui partire. Avrei potuto continuare a lavorarci e a scriverlo per altri vent’anni: quando Benicio è arrivato per girare la sua sequenza l’abbiamo scritta in un giorno e una notte a cena, ed è una delle migliori. È stata una continua evoluzione. Avevamo una premessa, avevamo alcuni punti della storia, i nostri personaggi, ma doveva esserci spazio per la scoperta, entro limiti ragionevoli. Avevamo basi abbastanza solide e il giusto lavoro emotivo sulla trama per sederci al tavolo e iniziare a giocare.

Cosa l’ha attratta di questo ruolo e le ha fatto dire: “Questa è la parte giusta. Questo è il film in cui lavorerò con Paul?”

Leonardo DiCaprio: È stata l'umanità del personaggio. Abbiamo un protagonista imperfetto che compie scelte inaspettate. Una figura che evolve man mano che il film procede. Durante la lavorazione abbiamo preso decisioni al momento. Sono intrigato dalla premessa che qualcuno pensi Bob sia un eroe, lui è semplicemente in grado di ritrovare e adoperare gli strumenti del suo passato rivoluzionario per cambiare rotta. Il suo vero atto eroico risiede nell'idea che continua ad andare avanti senza sosta per proteggere sua figlia. Ci si aspetta che questo personaggio utilizzi enormi capacità di spionaggio, mentre non riesce neppure a ricordare la password. È un’impostazione brillante per quella che in fin dei conti è una dinamica imperfetta che lo porta a essere un eroe. È stato emozionante intraprendere quel viaggio, scoprirlo man mano che andavamo avanti.

Quale è stata l'esperienza più appagante che ha vissuto lavorando con questo cast? E l’aspetto maggiormente impegnativo di lavorare al film?

Leonardo DiCaprio: Il fatto di avere questa opportunità ci ha permesso di sviluppare un vero cameratismo. Mi sono sentito subito parte di una squadra, ho apprezzato la facilità con cui abbiamo lavorato insieme. La malleabilità, la flessibilità che Paul crea come ecosistema sul set, la libertà che ci dà come personaggi di cambiare e cercare un’altra direzione. Spesso gli sceneggiatori-registi hanno un’idea fissa su come vogliono che sia il film, specialmente se si tratta di un progetto come questo, a cui Paul ha pensato per 20 anni. Grazie ai nostri incontri, anche con l'arrivo di Benicio Del Toro, abbiamo seguito strade diverse perché Paul pensava: “Aspetterò che questi attori entrino in scena, incarnino i personaggi e poi seguiremo il flusso”. Una gran parte del risultato lo dobbiamo anche agli ambienti individuati in precedenza e alla capacità di lavorare con attori non professionisti: c'erano veri proprietari di negozi, soldati, detenuti, agenti penitenziari, infermieri. Era quasi come girare un documentario: quelle location hanno influenzato la narrazione e la cultura sia dei film che dei personaggi.

Come ha fatto a bilanciare i momenti di grande azione con le scene maggiormente incentrate sui personaggi?

Paul Thomas Anderson: In realtà sono tutte uguali. Abbiamo iniziato in una piccola baita nel bosco con Leo e Chase, un luogo così piccolo che potevamo entrare solo in quattro. Abbiamo girato prima la parte centrale della storia, è stato il modo perfetto per iniziare a conoscere i due protagonisti, quelli per cui si parteggia in questo film. Poi un pomeriggio siamo usciti e abbiamo iniziato a prendere confidenza con le scene più ampie, girando alcune sequenze di inseguimento con la polizia. Abbiamo continuato a prendere slancio guidati dal nostro magnifico assistente alla regia, Adam Somner, scomparso a fine riprese e a cui il film è dedicato. Adam aveva una grande esperienza in scene d'azione su larga scala, avendo lavorato con Steven Spielberg, Ridley Scott e molti altri. Era incredibilmente esperto, sapeva come muovere ogni tassello. Quando giri una scena al tavolo della cucina, puoi essere soddisfatto di aver fatto un ottimo lavoro. È diverso quando sei là fuori per strada, a riprendere auto che sfrecciano. Non è altrettanto soddisfacente ma sono pezzi che, quando arrivi in sala montaggio, si spera possano essere assemblati e risultare emozionanti per il pubblico.

Ha imparato qualcosa di nuovo su te stesso come regista, realizzando una di quelle grandi sequenze d'azione?

Paul Thomas Anderson: Ho imparato che è molto più noioso di quanto sembri quando lo vedi sul grande schermo. Di certo non ti dà la soddisfazione piena che provi lavorando fianco a fianco con gli attori in una scena, l’esperienza più divertente e soddisfacente che si possa fare.

Ha cercato le location pensando all'inseguimento in auto o ha avuto l'idea per la sequenza finale dopo aver scoperto il luogo?

Paul Thomas Anderson: I nostri eroi erano in viaggio e sapevamo di trovarci nel deserto. È lì che ci ha portato il viaggio, è lì che doveva finire. Ci siamo ritrovati abbastanza vicini a dove avevamo cominciato le riprese, a circa un'ora a est di Borrego Springs, vicino al confine con l'Arizona. In auto si percepiva chiaramente l'entusiasmo generale per quel tratto di strada. La parte migliore dell'idea, senza svelare troppo, è che ha creato l'elemento più importante per la storia, ovvero l'opportunità per Willa di prendere il controllo della sua storia e. È molto emozionante percorrere quelle strade e tutto il resto, ma la parte migliore è l'opportunità per lei di ribaltare la situazione. È la parte che mi piace di più, penso che sia per questo che funziona.

È più liberatorio per un attore interpretare un personaggio senza equilibrio, senza un centro emotivo e mentale?

Leonardo DiCaprio: Certamente. Mentirei se non dicessi che Il Drugo de Il grande Lebowski ha influenzato questo personaggio, seppur in un contesto moderno. Mi sono ispirato anche a Quel pomeriggio di un giorno da cani con Al Pacino, soprattutto alla frenesia che lo spinge a salvare la persona che ama. Apprezzo lo spaccato di vita in cui si trovano Bob e Willa all'inizio del film: non è un ambiente utopico, felice. È un padre che si scontra con sua figlia. Lei appartiene a una generazione diversa, lui è totalmente distante. È un padre disastroso, poi all'improvviso si ritrova in questa situazione folle in cui deve salvarla. È semplicemente un magnifico percorso di scrittura.

Qual è stata la parte più impegnativa del lavoro su questo film?

Paul Thomas Anderson: Ripensandoci, è stato semplicemente un piacere andare al lavoro, frustrante andare a dormire ed emozionante svegliarsi il mattino dopo per un'altra giornata sul set. È stato lungo. Potrei cercare di trovare qualcosa di impegnativo, ma alla fine di questa esperienza ho sentito che abbiamo dato il massimo. È una sensazione molto soddisfacente.

C'è stato un elemento specifico che l’ha aiutata a comprendere il ruolo di Bob e le dinamiche della sua relazione con Willa?

Leonardo DiCaprio: Ci siamo concentrati sulla chimica tra me e Chase, sapendo che il cuore, il nucleo centrale del film era il percorso di Willa. Il successo o il fallimento di questo film dipendono dall’interpretazione di Chase. Inutile dire che ha fatto un lavoro fenomenale. Paul non fa audizioni, durante i nostri incontri chimica si è davvero concretizzata, così come l'idea di questo divario generazionale tra i due personaggi. Abbiamo un uomo completamente scollegato dal mondo moderno sotto tutti gli aspetti e lo ritroviamo a un terzo della storia mentre litiga con sua figlia. Lui non la capisce, ma loro sono tutto ciò che hanno. Grazie a questi workshop, abbiamo definito chi fossero i personaggi.

Come è arrivato a creare il personaggio di Perfidia?

Paul Thomas Anderson: Vorrei spendere qualche parola sulla preparazione di Teyana Taylor: è davvero brava perché è una regista, sa che quando si verifica un incidente può essere un dono, e bisogna sfruttarlo. Stavamo facendo alcune prove con la telecamera e lei si è presentata con un'unghia rotta e un cerotto. Abbiamo continuato a girare così, e ci siamo entrambi innamorati di quell'effetto. Le sue ciglia erano in disordine, al trucco avevano sbagliato qualcosa e lei ha detto: “Va bene così”. Anche se hai un piano di lavoro, devi essere pronto a cogliere le opportunità. L'ho capito molto presto con Teyana, è stata la chiave per lavorare insieme.

Molti dei suoi film esplorano la resilienza e la lotta umana. In che modo Una battaglia dopo l’altra continua questo tema?

Leonardo DiCaprio: È stato solo nelle ultime settimane che abbiamo capito l'eroismo di Bob, il suo semplice atto di andare avanti, di non arrendersi. Solo ora ne comprendo davvero il potere di questo concetto, l'importanza di essere presente per sua figlia e il fatto che lei sia influenzata dalle sue scelte. Il fatto che il suo passato torni a perseguitarlo e che ora quel trauma sia scivolato alla generazione successiva. Paul ha scritto un finale bellissimo a questo proposito, su quello che la nuova generazione dovrà affrontare. Tutto in questo film è pensato per creare quell'esperienza collettiva, spero che la gente vada a vederlo al cinema. È girato in Vista Vision, pensato per creare quell'esperienza collettiva con un gruppo di altre persone in un cinema.

A proposito, come descriverebbe l'esperienza di Vista Vision e in che modo migliora la visione in sala?

Paul Thomas Anderson: È come il 3D senza occhiali. È grande, è presente. È un formato meraviglioso che può fare entrambe le cose: intendo dire che può farti avvicinare ai volti degli attori e alla loro recitazione in un modo che la maggior parte delle telecamere tradizionali non può, e poi può catapultarti in una sequenza d'azione. È un formato cinematografico più grande. È stato abbastanza buono per Alfred Hitchcock in Intrigo internazionale e La donna che visse due volte”, era abbastanza buono per John Ford in Sentieri selvaggi, tutti questi film classici che non solo associamo a interpretazioni brillanti, ma a vere e proprie esperienze cinematografiche. Per quanto antica, non avrebbe mai dovuto passare di moda, è davvero bello vederla tornare e risorgere. Vedere Una battaglia dopo l'altra in sala darà i suoi frutti.

Potrebbe parlarci di come utilizza la musica nei suoi film?

Paul Thomas Anderson: Lavoro da tempo con Jonny Greenwood, è una collaborazione fluida. È stato coinvolto fin dall'inizio nel film, aveva questa sceneggiatura da molto tempo. Penso sia importante che gli attori ascoltino la musica, siamo riusciti a inserire la musica che stava scrivendo insieme alle immagini, tutti hanno iniziato a percepire e comprendere il tono. Questo ci ha aiutato a intraprendere un viaggio comune, emozionante. È sempre utile avere qualcosa come la musica a cui aggrapparsi perché tutti possiamo capirla, tutti possiamo sentirla, trovare il ritmo, la melodia. La musica di Jonny è sempre unica. A El Paso, avevamo già quel lungo brano per pianoforte: guardavamo i giornalieri e io suonavo, al fine di capire quale sarebbe stata la tensione, cosa avremmo dovuto sostenere. È un lusso incredibile lavorare in questo modo, e questo perché Jonny di solito è un passo avanti a noi, rispondeva ai giornalieri ricevuti, alla sceneggiatura o a qualsiasi altro stimolo.