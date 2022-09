Un mondo sotto social esce al cinema: video intervista a I Soldi Spicci sul loro nuovo film

Interviste Cinema

Dopo La fuitina sbagliata, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa tornano sul grande schermo raccontando qualcosa che conoscono bene in Un mondo sotto social.

Sono 30enni, palermitani, con l'umorismo che gli scorre nelle vene e hanno collezionato nel tempo un ragguardevole seguito su diverse piattaforme social: 1 milione e mezzo di follower su Facebook, 670 mila Instagram, 620 mila su Youtube e 580 mila su Tik Tok. E sono anche una coppia nella vita. Annadrea Vitrano e Claudio Casisa, in arte I Soldi Spicci, hanno alle spalle alcune partecipazioni a programmi televisivi, un buon numero di spettacoli teatrali, ma soprattutto hanno saputo usare il loro talento comico nel vorticoso mondo dei social. Ed è proprio su questa esperienza che si basa il loro nuovo film, il secondo dopo l'apprezzato La fuitina sbagliata del 2018.

Con Un mondo sotto social, da loro anche diretto, raccontano una storia che tenta di rispondere a queste domande che si sono posti: se noi oggi fossimo adolescenti, come sarebbe la nostra visione del mondo? Ci sentiremmo inadatti, a disagio o al contrario pieni di noi, patinati e sicuri? Avremmo l’ansia di essere popolari e costantemente accettati? Ma soprattutto come cresceranno i nostri figli in un mondo in cui il “seguire” qualcuno influenza imprescindibilmente la personalità? Siamo nella fittizia cittadina siciliana di Roccaspinola. Claudio interpreta un agente di marketing che opera nel mondo dei social e che sogna di andare là dove le cose accadono, a Milano. Anna invece lavora in officina con suo padre ed è una ragazza che non potrebbe essere più lontana dall'immagine femminile ritenuta "vendibile" delle sue coetanee che fanno le influencer. Eppure il destino li costringe a collaborare perché qualcosa di buono insieme potrebbero combinarlo, nonostante squali del marketing, haters e malintesi si mettano in mezzo.

