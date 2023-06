Un Matrimonio Mostruoso: la nostra intervista col regista Volfango De Biasi e coi suoi simpaticissimi mostri

Interviste Cinema

Arriva al cinema il 21 giugno e aderisce alla campagna Cinema Revolution anche il sequel di Una Famiglia Mostruosa. In Un Matrimonio Mostruoso di Volfango De Biasi vecchi e nuovi... mostri. Ecco la nostra intervista con lui, Massimo Ghini, Paola Minaccioni e Maurizio Mattioli.

Spetta a Un Matrimonio Mostruoso inaugurare la stagione allungata di cinema voluta da #CinemaRevolution, con cui si cerca anche nel nostro paese di sfatare il pregiudizio secondo il quale nuove uscite cinematografiche ed estate non vanno d'accordo. Quello firmato da Volfango De Biasi è infatti il primo film italiano ad uscire in prima visione il 21 giugno al prezzo per lo spettatore di 3 euro e 50, e siamo certi che in molti lo andranno a vedere, almeno tutti quelli che hanno amato il primo, Una Famiglia Mostruosa, uscito due anni fa quando la pandemia era ancora rampante. Ora che le temperature stanno - giustamente ma improvvisamente - schizzando verso l'alto, a chi non farebbe piacere di farsi due risate in famiglia, in una confortevole sala dotata di aria condizionata? Questo è quello che si augurano gli autori ed interpreti di questo divertente monster/family movie, che si arricchisce di nuovi personaggi, confermando in parte i protagonisti del precedente.

In occasione della presentazione alla stampa, abbiamo avuto occasione di fare due veloci chiacchiere col regista Volfango De Biasi, con Massimo Ghini, che torna a indossare con eleganza e ironia le zanne un po' spuntate del conte vampiro Vladimiro dell'Oscuro Supplizio, con Paola Minaccioni che sostituisce da par suo Lucia Ocone nel ruolo della moglie strega, Brunilde, vittima anche lei dell'inevitabile passare del tempo, e con uno strepitoso Maurizio Mattioli, altra new entry nella storia, in cui interpreta il padre criminale del personaggio di Ilaria Spada, che si innamora perdutamente della versione femminile dello zio Nanni di Paolo Calabresi (le loro scene insieme sono gustosissime). Ecco cosa ci hanno raccontato i vecchi e i nuovi protagonisti della gioia di fare una commedia decisamente diversa.

Un Matrimonio Mostruoso: dove eravamo rimasti e cosa succede nel sequel

Alla fine di Una famiglia mostruosa, Adalberto (Cristiano Caccamo) e Luna (Emanuela Rei), il rampollo licantropo di Vladimiro e Brunilde e la figlia della coppia coatta dei Cornicioni, finalmente sposi, davano alla luce due gemelli, un lupetto mannaro e un vampiretto. In Un Matrimonio mostruoso le cose sono cambiate, perché il papà di Luna, il trafficone Nando (Lillo) è (almeno) ufficialmente morto. Ma l'inconsolabile vedova Stella, una volta scoperto di essere "cornuta e mazziata" e rimasta senza un soldo, mette gli occhi sulle ricchezze di Vladimiro, la cui moglie, Brunilde, è in piena crisi da... stregopausa. Questo nuovo matrimonio misto si farà, o alla fine prevarranno il buon senso e i secolari sentimenti d'odio che uniscono la coppia dei mostri soprannaturali? Prima di scoprirlo, ne vedremo delle belle.