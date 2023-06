Un Matrimonio Mostruoso: la nostra intervista a Ilaria Spada, Ricky Memphis, Cristiano Caccamo ed Emanuela Rei

Interviste Cinema

Concludiamo il tour delle interviste di presentazione di Un Matrimonio Mostruoso, il sequel di Una Famiglia Mostruosa di Volfango De Biasi, con l'incontro con Ilaria Spada, Cristiano Caccamo ed Emanuela Rei, che riprendono i loro personaggi, e con la new entry Ricky Memphis.

Ed eccoci arrivati alla seconda parte delle nostre interviste per la commedia di Volfango De Biasi Un Matrimonio Mostruoso, sequel di Una Famiglia Mostruosa, che, al cinema dal 21 giugno con 01Distribution, aderisce alla campagna del MIC #CinemaRevolution, grazie alla quale lo spettatore potrà pagare il biglietto solo 3 euro e 50 e dunque andarci in buona compagnia. Se avete visto il primo film, certo non potrete perdervi questo secondo capitolo, sull'incontro/scontro tra un'aristocratica famiglia di mostri "classici" e un nucleo famigliare di mostri "umani". Come si usava dire un tempo, la commedia "castigat ridendo mores", ovvero corregge i costumi ridendo, e questo è particolarmente vero in questo film, dove i sentimenti, le crisi, le debolezze e le meschinità umane vengono rappresentati attraverso i personaggi e le situazioni. Stavolta vi presentiamo la nostra chiacchierata con Ilaria Spada, sempre più brava e brillante nei panni della cacciatrice di dote umana, Stella, con il nuovo arrivo Ricky Memphis (una certezza della comicità), nella parte di un avvocato truffaldino ma sinceramente innamorato di lei, e con la coppia al centro del primo film, formata da Emanuela Rei (Luna) e Cristiano Caccamo (Adalberto). Vederli così affiatati tra di loro, con e come gli altri membri del cast, dà davvero l'idea di un gruppo unito, sicuramente meno litigioso delle famiglie rappresentate nel film.

Un Matrimonio Mostruoso: la trama

Brunilde (Paola Minaccioni) e il vampiro Vladimiro (Massimo Ghini), sono alle prese con la scomparsa di Nando, il suocero di Adalberto (Cristiano Caccamo), morto sotto una colata di cemento armato a presa rapida. Questa tragedia ha riunito le due famiglie, quella umana di Luna (Emanuela Rei), figlia di Nando, e quella formata da mostri di suo marito Adalberto. Tutti i parenti sono affranti dalla perita, ma non immaginano neppure lontanamente dove si trovi Nando, che non è finito nell'Aldilà, ma è in un lontano paradiso fiscale. L'unica persona a conoscenza della verità è sua moglie Stella (Ilaria Spada), abbandonata senza neanche il becco di un quattrino e con una serie di debiti, che la donna deve riuscire a saldare. Stella, alla ricerca di un modo per ripagare i vari buffi del marito, approfitta della crisi matrimoniale che intercorre tra il consuocero Vladimiro e la moglie Brunilde. Il suo intento è farsi spazio nel cuore del vampiro e scalzare la strega, ma quest'ultima è pronta a tutto pur di mettere in salvo il suo matrimonio secolare.