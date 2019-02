Un'Avventura: le nostre interviste a Michele Riondino, Laura Chiatti e Marco Danieli

"Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma è quel che sarà, domani e sempre, sempre vivrà". Ecco il ritornello di una delle più belle canzoni di Lucio Battisti che dal 1969 continua a essere cantata. Oggi, insieme ad altri celebri brani del musicista, è protagonista di Un'Avventura, il film con Michele Riondino e Laura Chiatti che comincia in un piccolo paese dell'Italia del Sud negli anni '70 e che racconta la storia d'amore tra Matteo, che scrive canzoni, e Francesca, donna libera e spregiudicata.



Un'Avventura: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Diretto da Marco Danieli, Un'Avventura ha imposto ai suoi attori di cimentarsi non solo in complesse performance canore ma anche in coreografie di ballo, impresa che hanno affrontato non senza un po’ di timore ma con tanta buona volontà, come ci hanno raccontano in occasione delle presentazione del musical a Roma.



Un'Avventura: La nostra intervista a Laura Chiatti - HD



Un'Avventura: La nostra intervista a Michele Riondino - HD



Un'Avventura: La nostra intervista al regista del film, Marco Danieli - HD Anche Marco Danieli, già regista de La ragazza del mondo, ha fatto qualcosa che non aveva mai fatto prima, venendo da un film d'autore che affrontava un argomento completamente diverso. Tutti quanti, però, hanno deciso di rischiare, mossi dal grande amore per Battisti, Mogol (nella foto subito sopra) e per le storie d'amore che questi due artisti hanno raccontato mettendole in musica. Interpretato anche da Valeria Bilello e Thomas Trabacchi, Un'avventura esce nel giorno di San Valentino distribuito da Lucky Red.