Umberto Eco - La biblioteca del mondo: la nostra videointervista a Davide Ferrario e Stefano Eco

Interviste Cinema

Debutta nei cinema il 2 marzo il bel documentario di Ferrario che racconta i libri, il pensiero e la vita del grande intellettuale italiano. Il film era stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, e lì abbiamo intervistato il regista e il figlio di Eco, Stefano.

È uscito, in pochi cinema ma è uscito, un documentario che vale la pena cercare e andare a vedere. L'ha diretto quel bravo regista che si chiama Davide Ferrario e si intitola, in maniera esplicita, Umberto Eco - La biblioteca del mondo, e che però non è solo un incredibile documento della celebre raccolta di libri del grande intelletuale, ma un ritratto completo della figura di Eco e un riflessione di grande intelligenza sul mondo contemporaneo.

Umberto Eco - La biblioteca del mondo è stato presentato in prima mondiale alla Festa del Cinema di Roma nella sezione "Special Screenings", ed è stato in quell'occasione che abbiamo incontrato Ferrario e il figlio di Eco, Stefano, sul senso del film e su molti dei suoi temi, e sull'eredità lasciata da Umberto alla famiglia e al mondo.

Ecco la nostra videointervista a Davide Ferrario e Stefano Eco per Umberto Eco - La biblioteca del mondo:



Umberto Eco - La biblioteca del mondo: La nostra intervista

Questo è invece il trailer ufficiale di Umberto Eco - La biblioteca del mondo, di cui potete leggere qui la recensione.



Umberto Eco - La biblioteca del mondo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La biblioteca privata di Umberto Eco era un mondo a sé: più di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi. Davide Ferrario, che con Umberto Eco aveva collaborato per una videoinstallazione alla Biennale Arte di Venezia un anno prima della morte dello scrittore, ha avuto accesso alla biblioteca grazie alla fattiva collaborazione della famiglia. Ne è nato un documentario che non solo descrive un luogo straordinario, ma cerca di afferrare il senso dell’idea di biblioteca in quanto “memoria del mondo”, come la definiva lo stesso Eco.

Nota di Davide Ferrario:

Nel film, uno dei suoi collaboratori storici dice a un certo punto di “aver avuto nella vita una fortuna: conoscere Umberto Eco”. Posso dire lo stesso, quando realizzai nel 2015 una videoinstallazione per la Biennale d’Arte di Venezia con lui protagonista. Fu allora che vidi per la prima volta la sua biblioteca e gli chiesi subito di fare una ripresa di lui che camminava in mezzo ai libri, la stessa che apre adesso il film. Furono anche le immagini utilizzate dalle tv di tutto il mondo quando, purtroppo, Eco morì un anno dopo. In qualche modo, coglievano il senso di una vita. Da quelle e dal fatto che, contrariamente al suo collaboratore, l’incontro non si era potuto trasformare in una vera frequentazione, nasce questo film, costruito giorno per giorno insieme alla famiglia. Se, per Eco, la biblioteca era una metafora del mondo, la sua personale non era una semplice collezione di libri, ma la chiave per capire le sue idee e la sua ispirazione. E il luogo in cui, anche dopo la morte, il suo spirito vive intatto.

Nota della Famiglia Eco:

L’idea di partecipare al film-documentario di Davide Ferrario nasce dal desiderio di lasciare una testimonianza della casa-biblioteca-studio che Umberto e Renate Eco hanno nel tempo creato e nella quale la famiglia ha vissuto per oltre trent’anni. I tanti libri che riempiono i ripiani delle librerie, occupano i tavoli di casa, affollano sportelli e casse e formano persino pile accatastate sul pavimento, costituiscono quell’entità fisica che Umberto Eco stesso ha definito “memoria vegetale”, nella quale si trova la sua anima. Saper raccontare la sua biblioteca significa descrivere le sue passioni, lo spazio della sua memoria, la sua curiosità infinita, il suo senso dello spirito e dell’ironia, il concetto di enciclopedia come formazione intellettuale a tutto tondo; insomma, la sua passione per una conoscenza aperta. In vista degli accordi successivamente presi con il Ministero della cultura, la collezione dei libri antichi (alla Biblioteca Braidense di Milano) e la biblioteca dei libri moderni di studio (all’Università di Bologna), avrebbero presto trovato una nuova casa. L’imminente trasloco ha reso sempre più forte il desiderio di lasciarne una traccia visiva, e di renderla pubblica condividendo le nostre esperienze. Così abbiamo incontrato Davide Ferrario, che aveva da poco girato un documentario su Umberto con una sequenza di una passeggiata attraverso le librerie di casa, presto diventata virale. A sua volta Ferrario stava riflettendo su argomenti inerenti la biblioteca, e ci siamo subito trovati a condividere storie su libri, ricerche, fotografie, e a immaginare percorsi di lettura in una comunanza di idee. Il regista ha immaginato un suo modo personale e autoriale per raccontare una storia che ha dato vita a un bellissimo film sulle biblioteche, quelle di Umberto Eco e quelle del mondo.