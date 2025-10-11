UCI Cinemas apre una nuova sala IMAX® a Genova: "Il cinema è e rimarrà qualcosa che non può essere replicato a casa"

Interviste Cinema

Il circuito ha inaugurato ufficialmente l’apertura del nuovo UCI Luxe Fiumara e della prima sala IMAX® della Liguria con la proiezione speciale di Tron: Ares. Abbiamo intervistato Ramón Biarnés, Managing Director di Odeon Cinemas Group.

UCI Cinemas consolida la propria presenza sul territorio italiano con un programma di ammodernamento delle sue strutture, che prevede l’apertura di nuove sale IMAX® e l’introduzione di formati innovativi pensati per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente. Una tappa significativa di questo percorso è stata l’inaugurazione dell’UCI Luxe Fiumara di Genova, che ospita la prima sala IMAX® in Liguria, celebrata con una proiezione speciale del film Tron: Ares diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto.

Questa nuova struttura diventa, dunque, l’unico cinema del circuito italiano a offrire un’accoglienza di tipo premium, con la possibilità di guardare il film sdraiati sui VIP beds, letti reclinabili presenti in quattro delle dieci sale. Questo progetto fa parte di una strategia più ampia che punta a trasformare i multiplex in luoghi di intrattenimento completo, capaci di rispondere alle nuove esigenze del pubblico e di rafforzare il legame tra le sale cinematografiche e le comunità locali. Ne abbiamo parlato con Ramón Biarnés, Managing Director Southern e Northern Europe di Odeon Cinemas Group.

Mr. Biarnés, da un po' di tempo il pubblico cerca più della semplice proiezione di un film. Tra le tante tecnologie avanzate introdotte da UCI Cinemas, in che termini la nuova apertura dell'UCI Luxe Fiumara in Liguria sarà innovativa?

L’apertura di UCI Luxe Fiumara rappresenta un salto qualitativo per l’esperienza cinematografica in Liguria e un passo importante nella nostra strategia nazionale. Tutte le sale sono state completamente rinnovate secondo il nostro standard Luxe, con poltrone reclinabili, ampio spazio per le gambe, audio e video di altissima qualità. Da sottolineare la prima sala IMAX di tutta la regione, due sale XL con proiettori Laser, ma anche primo cinema in Italia a introdurre in ben 4 sale i nuovissimi VIP beds, veri e propri letti in sala per un’esperienza di visione senza precedenti. L’innovazione per noi è un mezzo per creare emozione e fidelizzazione, ed è proprio questo che stiamo offrendo anche a Genova.

Come definirebbe le abitudini del pubblico cinematografico italiano rispetto agli altri Paesi europei?

Il pubblico italiano è molto appassionato di cinema, ma anche estremamente attento alla qualità dell’esperienza. In Italia si è sviluppata una cultura dell’“uscita al cinema” che è anche un momento sociale, conviviale, che va oltre la visione del film. Il nostro pubblico, sia in Italia che negli altri paesi è molto esigente in termini di comfort e ambientazione, ed è proprio per questo che format come UCI Luxe stanno ottenendo tanto successo. Inoltre, l’interesse per i formati premium, come IMAX, iSense o ScreenX, è in forte crescita. Il pubblico apprezza l’idea di “andare al cinema” come scelta consapevole, per vivere qualcosa che a casa non può replicare.

Ci sono progetti per arricchire la permanenza dello spettatore con attività collaterali, eventi speciali, food & beverage di qualità o spazi di intrattenimento prima e dopo la proiezione?

Assolutamente sì. Il nostro obiettivo è offrire la miglior esperienza cinematografica. In tutte le sedi UCI Luxe, incluso il nuovo Fiumara, abbiamo introdotto gli O’s Bar, con un’offerta food & beverage curata nei minimi dettagli: cocktail, vini selezionati, birre artigianali, popcorn aromatizzati e Coca-Cola Freestyle con centinaia di combinazioni. Inoltre, organizziamo eventi speciali, concerti, anteprime, proiezioni in lingua originale, e stiamo sviluppando sempre più attività collaterali come collaborazioni con brand e proiezioni con ospiti in sala. L’esperienza comincia prima del film e continua anche dopo.

In un’epoca in cui il pubblico è sensibile all’impatto ambientale e alla dimensione sociale, ci sono iniziative che UCI porta avanti per rendere le sale più sostenibili e per rafforzare il ruolo del multiplex come luogo di incontro culturale?

La sostenibilità è un elemento chiave della nostra strategia. Abbiamo avviato un piano per ridurre l’impatto ambientale dei nostri multisala migliorandone dell’efficienza energetica, ad esempio attraverso l’adozione di nuovi proiettori laser che consumano meno o l’installazione dei BMS in tutte le sale italiane, ovvero un sistema per il controllo degli impianti di condizionamento dei cinema da remoto che riduce il nostro impatto ambientale. Stiamo sviluppando anche l’introduzione di pannelli solari per puntare all’autosufficienza energetica. Nel settore food & beverage, adottiamo accortezze per limitare al minimo l’utilizzo di packaging in plastica e puntiamo ad azzerarne totalmente la presenza nei nostri punti ristoro. Sempre in questo ambito, abbiamo attivato dal 2020 una partnership con Too Good Too Go che ci permette di ridurre gli sprechi alimentari ed attivare un rapporto virtuoso con la comunità di riferimento delle nostre sale. A livello sociale, promuoviamo il cinema come spazio inclusivo: con proiezioni Autism Friendly, film in lingua originale, eventi per le scuole, collaborazioni con enti culturali e locali. Il multiplex non è solo un luogo di intrattenimento, ma può e deve essere un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità.

Con la concorrenza crescente delle piattaforme streaming, come immagina l’evoluzione del multiplex nei prossimi dieci anni e quale sarà il valore aggiunto che solo il cinema in sala potrà garantire?

Lo streaming ha cambiato le abitudini, ma non ha sostituito il valore unico della sala cinematografica. Il futuro del multiplex è nell’esperienzialità: formati premium, comfort superiore, eventi esclusivi, personalizzazione e attenzione al cliente. Solo il cinema può offrire l’impatto visivo e sonoro di una sala IMAX, l’atmosfera esclusiva, o la sensazione collettiva di vivere una storia insieme ad altri. Il cinema è e rimarrà qualcosa che non potrà essere replicato in un contesto casalingo e che continuerà ad avere un peso importante nella scelta dei clienti, sia per trascorrere tempo di qualità insieme ad amici o alla famiglia, sia per staccare e godersi un momento di totale relax.

Il critico Roger Ebert diceva che il cinema è come un'esperienza extra-corporea e l'empatia che si crea con i personaggi sullo schermo ha un effetto su di noi più netto, più incisivo e più potente di qualunque altra forma d'arte. Lei è d'accordo?

Sono pienamente d’accordo. Il cinema ha un potere empatico unico: ci trasporta, ci fa emozionare, ci fa pensare. In poche parole: ci coinvolge. E l’ambiente in cui si vive questa esperienza ha un impatto enorme. Quando sei in una sala buia, con un audio perfetto e uno schermo gigantesco davanti, sei completamente immerso. Non ci sono distrazioni. È lì che il cinema diventa davvero potente. È questa la magia che vogliamo preservare e rafforzare con ogni innovazione, ogni dettaglio, ogni scelta. Il nostro lavoro, in fondo, è mettere le persone nella condizione perfetta per vivere una esperienza memorabile, e ogni volta che vedo un pubblico emozionato all’uscita di una sala, so che ci stiamo riuscendo.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 34 strutture multiplex e un totale di 344 schermi.