Tutti per 1 - 1 per tutti, intervista ai moschettieri: gli auguri di Favino ai bambini, il primo amore di Papaleo

Carola Proto di 25 dicembre 2020

Dulcis in fundo… abbiamo intervistato i tre super protagonisti di Tutti per 1 - 1 per tutti: Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo, che tornano a interpretare i valorosi e acciaccati moschettieri.