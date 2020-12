Tutti per 1 - 1 per tutti: Giovanni Veronesi ci parla dei 3 supereroi che invecchiano con lui ma lo fanno tornare bambino

Interviste Cinema

Abbiamo intervistato Giovanni Veronesi, il regista di Tutti per 1 - 1 per tutti. In arrivo il 25 dicembre in prima assoluta su Sky e in streaming su NOW TV, il film è la continuazione di Moschettieri del Re.

Tutti per 1 - 1 per tutti è il sequel di Moschettieri del Re - La penultima missione? In un certo senso sì perché racconta l'ultima straordinaria missione dei valorosi servitori della Regina Anna d'Austria, e in un certo senso no, perché questa volta si parte dal presente e la coraggiosa impresa prende una piega inaspettata. Con un cast capitanato da Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea, Tutti per 1 - 1 per tutti si affida a una coralità di prodigiosi personaggi: da Cyrano De Bergerac alla perfida Enrichetta d'Inghilterra, dalla piccola e coraggiosa Ginevra all'orfanello innamorato Buffon. Di questa nuova avventura che si svolge nel diciassettesimo secolo abbiamo parlato con il regista Giovanni Veronesi, che adora i racconti picareschi e gli eroi un po’ affaticati, e che torna bambino non appena Athos, Porthos e D'Artagnan detto D'Art sguainano la spada.

Tutti per 1 - 1 per tutti andrà in onda il 25 dicembre in prima assoluta su Sky alle 21.15. La commedia sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV.