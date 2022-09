Tutti a bordo: l'intervista al regista e al super cast, sopravvissuti ai muli e all'elicottero

Interviste Cinema

Abbiamo incontrato Luca Miniero, Stefano Fresi, Carlo Buccirosso e Giovanni Storti, che sono rispettivamente il regista e i protagonisti, insieme a un gruppo scatenato di bambini, della commedia on the road Tutti a bordo, in uscita il 29 settembre con Medusa Film.

Chi l'ha detto che una commedia scatenata e che vede protagonisti dei bambini, un perfido capotreno e un papà e un nonno decisamente disorganizzati non possa avere un che di amaro e sottendere una riflessione sul nostro tempo? E infatti Tutti a bordo senza dubbio diverte, ma nello stesso tempo racconta lo smarrimento di un'Italia fiaccata dal lockdown che fatica a rimettersi in gioco. A dirigere il film è Luca Miniero, mentre gli interpreti sono Stefano Fresi, Giovanni Storti e Carlo Buccirosso, che affiancano un gruppo di ragazzini che non avevano mai recitato prima.

Storia di due viaggi altrettanto rocamboleschi attraverso l'Italia, il film del regista di Benvenuti al nord sta dalla parte dei più piccoli, ma offre agli adulti una possibilità di rinascita, restituendoci personaggi forse irrisolti ma capaci di operare una piccola rivoluzione.

In uscita il 29 settembre nelle nostre sale con Medusa Film, Tutti a bordo può contare sul talento e sulla verve degli attori adulti, che hanno fatto un grande lavoro sui loro personaggi e che hanno dato a un film leggero la stessa dignità di un film drammatico. Li abbiamo incontrati insieme al regista in occasione della presentazione della commedia alla stampa, e con loro abbiamo parlato di figli, della backstory di alcuni personaggi e della ragione per cui nel nostro paese si fanno pochi film realmente destinati ai più piccolini. Tutti a bordo debutterà in oltre 350 sale.