Tutta un'altra vita: intervista a Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni e al regista Alessandro Pondi

Interviste Cinema

Vivere nel lusso è la risposta a tutti i problemi? No, ma aiuta a dimenticarli...

Se il destino vi offrisse di diventare un'altra persona per una settimana, cosa fareste? Ovviamente qui si parla di una persona con una vita molto diversa dalla vostra. Dalla fatica di una routine quotidiana in salita al mondo dell'alta borghesia in mezzo al lusso e ai comfort. Dicevamo, cosa fareste? Se questa fosse la premessa per una commedia cinematografica (e lo è) e voi foste Enrico Brignano (vi immedesimerete in lui senza difficoltà), la risposta sarebbe una sola: cogliere quell'opportunità al volo senza pensare alle conseguenze.

Per essere sicuri però, dal 12 settembre al cinema potrete controllare di persona cosa succede in Tutta un'altra vita, diretto da Alessandro Pondi che, oltre a Brignano, vanta nel cast anche Ilaria Spada e Paola Minaccioni.

Noi li abbiamo incontrati e per vedere le interviste è sufficiente avviare i player qui sotto. Più in basso il trailer del film.



Tutta un'altra vita: La nostra Intervista a Enrico Brignano - HD



Tutta un'altra vita: La nostra Intervista a Alessandro Pondi, Ilaria Spada e Paola Minaccioni - HD