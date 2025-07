Tutta Colpa del Rock: La nostra video intervista a Lillo, Elio e Naska a Giffoni

Interviste Cinema

Arriverà al cinema dal 28 agosto, con anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto, la commedia musicale Tutta colpa del rock: i protagonisti Lillo, Elio e Naska ci hanno parlato del film. Un inno al potere salvifico della musica, ma soprattutto delle relazioni. La nostra video intervista esclusiva.

Cosa succede quando un ex rocker fallito e narcisista, una band nata tra le mura di un carcere e una promessa da mantenere si scontrano? Succede Tutta colpa del rock, la nuova commedia diretta da Andrea Jublin, in arrivo al cinema dal 28 agosto (con anteprime il 9 e 10 agosto in tutta Italia), e successivamente su Netflix. Abbiamo incontrato tre protagonisti cioè Lillo, Elio e Naska, durante il Giffoni Film Festival dove il film è stato presentato in anteprima, per un'intervista in cui ci hanno raccontato qualcosa in più su quest'avventura tra musica e rapporti umani. Quale sarebbe per loro la canzone salvavita, quella da ascoltare all’infinito per sfuggire a un mostro come Vecna (in stile Stranger Things)? Che messaggio manda il brano della colonna sonora Nato nel posto sbagliato? (Brano, tra l'altro interpretato da Naska, qui per la prima volta sul grande schermo). Qui sotto la nostra video intervista esclusiva.

Tutta Colpa del Rock: La nostra video intervista a a Lillo, Elio e Naska - HD

Tutta colpa del rock: La trama del film

Tutta colpa del rock è il racconto di una rinascita personale e collettiva, resa possibile proprio attraverso la musica. Bruno (Lillo) è un ex chitarrista rock in caduta libera: bugiardo, narcisista, padre assente. Finisce in carcere dopo una lunga serie di scelte sbagliate. Quando tutto sembra perduto, un’occasione inaspettata si presenta: formare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest. In palio, i soldi necessari per mantenere la promessa fatta alla figlia Tina: portarla in America per un leggendario Rock Tour. Al suo fianco, una "formazione" tanto improbabile quanto irresistibile: Roberto (Maurizio Lastrico), coinquilino di cella; il Professore (Elio), cinico e silenzioso; Eva (Agnese Claisse), una batterista dal carattere esplosivo; Osso (Massimo Cagnina), un gigante dal cuore fragile; e K-Bone (Naska), ex trapper con un cuore da poeta.

Il cast

Prodotto da Be Water Film e PiperFilm, Tutta colpa del rock coinvolge nel cast anche Maurizio Lastrico, Agnese Claisse, Massimo Cagnina, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo e Carolina Crescentini. La colonna sonora originale è firmata da Motta, che cura anche la supervisione musicale, con un brano inedito, Nato nel posto sbagliato, che fonde le sonorità di Motta, Cor Veleno e Danno, e che restituisce con potenza tutta l'anima del film.