Trafficante di virus: la nostra videointervista a Anna Foglietta e Costanza Quatriglio

Interviste Cinema

Presentato in anteprima al Torino Film Festival 2021, Trafficante di virus è nelle sale italiane il 29 e il 30 novembre e l'1 dicembre e arriverà prossimamente su Prime Video. A Torino abbiamo incontrato la sua attrice protagonista, Anna Foglietta, e la regista e sceneggiatrice (con Francesca Archibugi) Costanza Quatriglio.

Si chiama Irene, ma in realtà è Ilaria. Ilaria Capua. L'Ilaria Capua che tutti abbiamo imparato a conoscere in questi tempi bui e pandemici. L'eccellenza della ricerca scientifica italiana costretta all'estero dalle tante ottusità burocratiche e giornalistiche in cui ogni tanto si incappa in questo nostro paese.

Si chiama Irene, ha il volto di Anna Foglietta, ma è Ilaria Capua (e forse non solo). E la storia di Irene, la storia di Trafficante di virus, è proprio quella di Ilaria, quella raccontata da Capua in un libro praticamente omonimo.

A trasformarlo in un film sono state Francesca Archibugi e Costanza Quatriglio, entrambe sceneggiatrici, con Quatriglio a firmare anche la regia.

Presentato al Torino Film Festival 2021, Trafficante di virus segue in maniera precisa l'evoluzione della vita professionale (e anche privata) di Ilaria Capua, i suoi successi, le sue rivoluzionarie prese di posizione di fronte alla comunità scientifica internazionale, e anche la triste vicenda giornalistico-giudiziaria che l'ha vista protagonista suo malgrado, e che per lo sconforto causato da un accanimento del tutto ingiustificato l'ha portata a dimettersi dalla Camera dei Deputati prima e a lasciare l'Italia poi, per portare il suo cervello in fuga all'estero.

Di Trafficante di virus, della sua storia e del suo specifico femminile e anche del perché il nome del personaggio del film non è lo stesso di quello reale abbiamo parlato a Torino con la protagonista Anna Foglietta e la regista Costanza Quatriglio e qui di seguito trovate la nostra videointervista.

Trafficante di virus sarà nelle sale il 29 e il 30 novembre e l'1 dicembre e prossimamente su Prime Video.

Trafficante di virus: videointervista a Anna Foglietta e Costanza Quatriglio