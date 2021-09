Tra le onde: Marco Amenta e Sveva Alviti ci raccontano una favola nera e un viaggio nell'anima

Interviste Cinema

E’ stato presentato in anteprima mondiale al Bari International Film Festival, Tra le onde, il nuovo lungometraggio di finzione di Marco Amenta. Di questo noir che è anche un melò, abbiamo parlato con il regista e con la protagonista femminile Sveva Alviti.

Arriverà nelle sale italiane, anche se non sappiamo ancora quando, Tra le onde di Marco Amenta, di cui ricordiamo benissimo e con piacere La siciliana Ribelle. Il nuovo film ha avuto al Bari International Film Festival 2021 la sua anteprima mondiale e mescola il noir al melò, anche se il regista ama definirlo una favola nera. Ne sono protagonisti Vincenzo Amato e Sveva Alviti, che compiono un viaggio in furgone dalla Sicilia alla Sardegna. Il racconto si snoda quasi tutto di notte ed è attraversato da due personaggi principali dolenti e carichi di mistero, che vivono ma che sono nello stesso tempo rivolti al passato. Un giorno Salvo trova in mare il corpo di un migrante annegato e decide di andare dalla donna che il poveretto amava. In questa missione lo aiuterà Lea, suo grande amore di un tempo.

Ad accompagnare Tra le onde al Bif&st 2021 sono arrivati Amenta e la bella Alviti. Li abbiamo incontrati prima della conferenza stampa del film e il regista ci ha spiegato subito cosa lo abbia spinto ad abbandonare la rappresentazione della realtà per tuffarsi nell’imperscrutabile e spesso incomprensibile territorio dell'inconscio.

"Io vengo dal realismo, ho cominciato addirittura come fotogiornalista, poi mi sono dedicato ai documentari e quindi al film di finzione ma incentrato su storie vere. Tra le onde mi ha permesso di fare un passaggio a un livello più psicologico, che è comunque quello che mi interessava fin dai racconti più realisti, è cioè raccontare, attraverso il cinema, il mondo interiore di un personaggio, cosa che nella realtà non riesci a percepire. Nella realtà noi vediamo l'esterno delle persone che sono di fronte a noi. In un film puoi narrare invece ciò che sta all'interno di un uomo, e in questo film per me era importantissimo soffermarmi sull'anima dei protagonisti. Inoltre, essendo Tra le onde un percorso interiore, non doveva per forza essere lineare, ecco perché è frammentato, irregolare, allucinatorio, visto che si lega ad avvenimenti del passato di cui non possiamo parlare, ma che riemergono nella memoria di Salvo e Lea. E’ chiaramente un road movie, un viaggio fisico di due personaggi attraverso la terra, il mare, e due isole con il mare in mezzo, e però è soprattutto un viaggio interiore”.

Sveva, tu interpreti un personaggio di cui non sappiamo molto, in particolare al principio, e che sembra nascondere un segreto. Com'è stato il percorso di avvicinamento a Lea? Hai incontrato difficoltà?

La sfida più grande è stata creare un personaggio di cui non svelare il mistero, lasciando tuttavia che venisse fuori nella sua sincerità, semplicità, cupezza e ricchezza interiore, Per me Lea è un personaggio totalmente nelle mie corde, nel senso che mi sento un'attrice drammatica, e queste tematiche d'amore, questa sofferenza tanto di Lea quanto di Salvo in qualche modo mi parlano. Non è stato difficile diventare Lea, con Marco abbiamo lavorato molto sulla preparazione del personaggio e non è stato complicato entrarci dentro. Inoltre con Vincenzo Amato ci siamo trovati benissimo a recitare insieme, lavoriamo più o meno nello stesso modo, e quindi ci siamo lasciati trasportare dalle emozioni del momento, e anche dalle ambientazioni. I luoghi che Marco ha scelto parlano del mondo interiore dei due protagonisti, soprattutto di Salvo, quindi è stato affascinante esserci e vestire i panni di una donna che si viene a trovare in una specie di limbo.

M.A. - Linda è un personaggio cupo ma nello stesso tempo leggero. Ciò che ho trovato in Sveva era anche una certa genuinità. Lea è un personaggio che si lascia andare, che inizia un viaggio senza pensarci troppo. In lei c'è quindi un'alternanza di cupezza e di leggerezza e gioia, di gioia di vivere, che è una caratteristica anche di Salvo. E la genuinità è inoltre il tratto distintivo degli attori di pancia e non solo di tecnica. Sia Vincenzo che Sveva sono attori di pancia, e io amo, quando sono sul set, girare per molto tempo per lasciar andare gli attori in modo da ottenere da loro reazioni vere.

Se vi fosse capitato di trovare il corpo senza vita di un uomo, sareste andati a cercare sua moglie?

M.A. - Sicuramente ogni personaggio ha qualcosa degli sceneggiatori e del regista. Quello che Salvo compie è un gesto di pietas, di umanità. In fondo è ciò che vuole fare Antigone nella tragedia greca: seppellire il fratello. Forse, però, coincide anche con il dovere morale che noi tutti sentiamo come società, e cioè dare sepoltura a questi uomini e donne che muoiono nel Mediterraneo e spesso non possono essere pianti dai loro cari o addirittura non vengono mai ritrovati perché sono dispersi in mare. Questo non è il racconto del film, però sta dietro alla storia principale, ed è una tematica importante che mi sta a cuore. Il personaggio di Salvo è in crisi all'inizio del film, ha perso il locale, e quindi è in uno stato di apatia, di abbandono, e dunque questo incontro gli dà modo di riscattarsi e di tornare alla vita. Attraverso la morte lui torna alla vita.

Sveva, com'è tornare a lavorare in Italia?

Ci tengo a dire stata felicissima di recitare in Tra le onde, perché, quando ho letto la sceneggiatura, ho creduto dal primo istante a questo film. Anche il provino con Marco mi ha fatto venir voglia di essere Lea. C'erano delle scene meravigliose. Lavorare su un set italiano è fantastico, è casa, mi manca ogni tanto lavorare a casa, trascorro sempre più tempo in Francia, però amo il cinema italiano, quello più sperimentale e d'autore, quindi spero di poter fare di più film così.

Marco, sei siciliano e quindi immagino che, come tutte le persone cresciute su un'isola, tu abbia un rapporto speciale con il mare…

Sono andato via dalla Sicilia a 20 anni e ho trascorso in Francia molto tempo, come Sveva, ed è là che sono cresciuto professionalmente, però il rapporto con il mare è fondamentale per me. La Sicilia è una terra che odi e che ami per varie ragioni, e il rapporto col mare è qualcosa che chi non cresce in una città di mare o su un'isola non ha e non comprende. Noi vediamo la linea dell'orizzonte, cosa che in città non è possibile perché ci sono sempre edifici e palazzi davanti. Il mare ti consente di guardare l'orizzonte, che metaforicamente significa vedere la speranza, o vedere l'infinito. Significa che abbiamo la libertà di andare dove vogliamo, anche lontanissimo. Nel film questa cosa c'è, infatti Tra le onde comincia con delle inquadrature del mare in cui l'orizzonte ti suggerisce che non ci sono ostacoli, che puoi andare fin dove vuoi.

La fotografia del film è bellissima, così come la musica e i silenzi. Era importante per te creare un’atmosfera?

Il film è molto costruito visivamente e al livello sonoro, cosa fondamentale per rendere evocative queste atmosfere e il racconto sempre più cinematografico. Il cinema è immagine e suono, oltre che trama, mentre sulle piattaforme c'è spazio per le storie più normali, più narrative, più classiche, come il romanzo di una volta. E allora al cinema spetta un'esplorazione più artistica. E' un po' come quando è stata inventata la fotografia. All'epoca i pittori dicevano: 'la pittura è morta', e invece no, la fotografia ha raffigurato il realismo perché è più forte nel catturare la realtà, e quindi la pittura si è spostata a un livello più artistico e sono nati gli impressionisti, i cubisti e così via. Allora forse il cinema si sta spostando verso qualcosa magari non di astratto, ma caratterizzato da una ricerca più forte, anche visiva e psicologica, e quindi offre altro rispetto alla narrazione delle piattaforme, alle serie di entertainment che ti catturano con una storia. Il cinema, secondo me, deve mettere lo spettatore di fronte a qualcosa di non scontato, per questo un film va visto al cinema, ma richiede anche una partecipazione da parte dello spettatore per ricostruire ciò che non è stato raccontato, per riempire i buchi. Una partecipazione simile non può esserci davanti allo schermo di un computer.