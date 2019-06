Toy Story 4, la nostra video intervista a Benji & Fede e Riccardo Cocciante

Con l'arrivo in sala di Toy Story 4, vi mostriamo la nostra video intervista a Benji & Fede e Riccardo Cocciante. I tre hanno partecipato alla versione italiana della colonna sonora del film Pixar. Giunta ormai al quarto e ultimo capitolo, la saga in un certo senso si autocelebra, e non c'è modo migliore per farlo se non con una cover di "Hai un amico in Me" ad opera di Benji & Fede (che all'epoca del primo Toy Story non avevano nemmeno quattro anni in due!), ascoltabile durante i titoli di coda. Riccardo Cocciante invece si occupa, come fece nell'originale, di adattare in italiano le canzoni di Randy Newman.

Abbiamo approfittato dell'occasione per chiedere al cantautore e compositore di far luce sulle varie declinazioni della "canzone narrativa", sotto forma di musical o accompagnamento. Quanta libertà avrà lasciato Riccardo a Benji e Fede per la loro personale rilettura di "Hai un amico in me"?

I due giovani cantanti interpretano anche due brevi cameo vocali nei panni di due personaggi, verso la fine del lungometraggio.



Toy Story 4: La nostra Intervista a Benji & Fede e Riccardo Cocciante - HD