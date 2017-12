Tomato Red: intervista a Juanita Wilson, regista irlandese alle prese con il sogno americano

E’ arrivata al Noir in Festival dall’Irlanda la bionda Juanita Wilson, con la sua agente e un po’ di raffreddore, e con un film che racconta un sogno americano impossibile da afferrare. I protagonisti di Tomato Red, che prende spunto dal secondo romanzo di Daniel Woodrell "Uno strano destino" sono infatti degli "outcast", persone che vivono ai margini e che non riescono a trovare un posto nel mondo. Insieme sognano di reagire ai soprusi e di fuggire oltre le montagne, o di essere amati e "fare famiglia". La vicenda si svolge nella minuscola cittadina di West Table, nel Missouri, in una zona chiamata Venus Holler. Se il libro che la racconta è uscito in Italia, il film, invece, non ha ancora trovato una distribuzione, ed è un peccato, perché ha un ottimo sapore da cinema indipendente e si affida a personaggi magnifici che non perdono mai le speranze né la dignità. Tra i titoli del concorso, Tomato Red è stato presentato al Teatro Sociale di Como, dove abbiamo incontrato la regista.

Cosa ti spinge a raccontare storie di persone che sono in difficoltà e non riescono a superarle?

E’ una domanda che mi sono fatta spesso, e in effetti è un po’ come se raccontassi ogni volta la stessa storia. Non so perché, ma mi interessano le persone che non vengono ascoltate, che non hanno il coraggio o il diritto di far sentire la propria voce: è come se mi venisse voglia di parlare al posto loro. Quello che mi ha affascinato di "Tomato Red" è che, pur trattandosi di una storia inventata, parla con cognizione di causa e in maniera realistica delle ingiustizie. Credo che il messaggio che il romanzo trasmette - e cioè che reagire alla violenza con altra violenza non è la soluzione giusta - sia veramente importante. Se le persone continuano a subire, prima o poi esplodono. Io stessa conosco bene la rabbia cieca che si prova, soprattutto quando si è bambini, nel momento in cui ci si accorge che una cosa è davvero ingiusta ma nessuno sembra accorgersene. Se non diamo a ogni persona la possibilità di far sentire la propria voce, non ci sarà mai pace nel mondo.

Il film racconta in piccolo le ingiustizie del mondo contemporaneo? C'è veramente tanta disuguaglianza?

Sfortunatamente non tutti hanno le stesse possibilità e mi piace pensare che lo scopo delle democrazie occidentali sia rimediare a questa situazione, creando uguaglianza fra la gente. Purtroppo le persone incontrano ostacoli e diventano spesso vittime di pregiudizi. Credo che, in fondo, ogni società abbia la tendenza a proteggere le sue regole, e quindi, nel momento in cui un individuo arriva e comincia a sovvertire queste regole, lo si mette a tacere, e quello che mi sembrava interessante nel romanzo di Daniel Woodrell è l’assenza di veri e propri antagonisti. C'è un’intera società che è nemica, ma non vedi mai un cattivo. In realtà a un certo punto arriva un poliziotto, che però è solo un messaggero di brutte notizie e in fondo vuole che regni una certa armonia.

Cosa ti è piaciuto del romanzo di ispirazione?

Appena ho aperto "Tomato Red" e ho letto la prima riga e poi la pagina e mezzo in cui Sammy si rivolge direttamente al lettore, sono rimasta incantata. Il personaggio mi ha stregato e ho buttato giù il romanzo tutto d’un fiato. Adoro lo stile di Daniel, le sue parole sono una gioa da leggere, ogni frase ti strappa un sorriso per il modo in cui è costruita. Anche i dialoghi fra i personaggi sono magnifici: mentre li leggevo, ridevo ad alta voce. E poi Sammy, Bev, Jamalee e Jason dicono tutti la verità, anche se ognuno a modo suo. Daniel rispetta tutti i suoi personaggi, dà a ciascuno una dignità, il che è bellissimo. Infine, mi sono innamorata di Venus Holler, un luogo fatato da cui non mi sarei mai voluta allontanare.

Il libro è ambientato in una piccola città, tu invece hai spostato l'azione in un luogo sperduto in mezzo alle montagne. Perché?

Se il film fosse stato ambientato, come il libro, in una piccola città, i personaggi avrebbero avuto maggiori possibilità di entrare in contatto con altra gente, di trovare degli amici, un lavoro, quindi non si sarebbero sentiti in lotta contro il mondo. Quando ho visto il posto dove abbiamo girato, con un piccolo cimitero pieno di piccole croci e una roulotte azzurra che sembrava un'astronave appena piombata sulla terra dallo spazio, sono rimasta ammaliata. E’ un posto dove le montagne ti danno l'impressione di non finire mai. Dietro le montagne ci sono altre montagne, e quindi le guardi e ti viene da pensare che Jamalee non raggiungerà mai il mare come invece desidera, che non riuscirà mai a vivere la vita che vorrebbe. I miei protagonisti si trovano ai margini della città e ai margini del mondo. Sono degli outsider in ogni senso. E’ buffo comunque che per Jamalee le montage rappresentino una prigione mente Sammy ne percepisca la bellezza e le cosideri la sua nuova casa.

Cosa hai chiesto al direttore della fotografia?

Con Piers McGrail siamo stati fortunati perché abbiamo sempre girato al crepuscolo. Per me il momento fra il giorno e la notte è il tempo delle promesse, della speranza, del desiderio e della nostalgia. Abbiamo girato anche di notte, il che ci ha permesso di dare alla vicenda un'anima. Il lavoro del direttore della fotografia è stato celebrare la bellezza delle location: era molto importante trovare i luoghi giusti, quando i luoghi sono giusti, sei già a metà dell'opera, poi bisogna trovare la luce adatta e il gioco è fatto.

La resilienza, che poi è la virtù che caratterizza i personaggi del film, ti allarga il cuore?

Mi commuove tantissimo quando le persone che attraversano momenti difficili cercano di venirne fuori e di trovare nuove ragioni per sorridere e andare avanti. E’ segno di grande coraggio cercare di recuperare la forza di godersi la vita e soprattutto di amare, invece di distendersi sul letto e non uscire più, e lasciarsi così morire. E’ emozionante vedere le persone risollevarsi, camminare a testa alta e guardare avanti. E io amo il fatto di avere la possibilità di raccontare le storie di questi eroi del quotidiano.