Tofu in Japan, intervista al regista Mitsuhiro Mihara: "Somiglia al pasto kaiseki della cucina giapponese"

Nelle sale dal 19 dicembre con Academy Two, questo delicato film che ha vinto il premio del pubblico all'ultimo Far East Film Fest di Udine. Abbiamo intervistato il suo regista.

Se siete alla ricerca di un film di Natale insolito, magari dal gusto un po' esotico, ma che comunque possa raccontare una storia in grado di scaldare il cuore, dal 19 dicembre nei cinema italiani Academy Two distribuisce Tofu in Japan - La ricetta segreta del signor Takano, che è stato presentato in anteprima italiana qualche mese fa al Far East Film Fest di Udine, che è la più importante manifestazione europea dedicata al cinema asiatico, vincendo in quell'occasione il premio del pubblico.

Tofu in Japan è stato descritto da Mihara Mitsuhiro, che l'ha scritto e diretto, come "un film che fa apprezzare la semplice vita di ogni giorno"; la storia si svolge in una piccola città del Giappone occidentale e racconta di Tatsuo Takano (il grande attore nipponico Fuji Tatsuya) che a 76 anni suonati continua a produrre tofu con la sua unica figlia Haru, prossima ai 50 anni, che aveva lasciato la casa paterna quando si è sposata ma vi è ritornata dopo il suo divorzio. I vecchi amici di Tatsuo si mettono in testa di trovarle un nuovo fidanzato, e riescono a convincere il burbero e irascibile Tatsuo a partecipare alla ricerca. Negli stessi giorni, Tatsuo incontra per caso in ospedale, dove si reca per i suoi controlli medici, una donna gentile e sorridente che farà breccia nel suo cuore. Ma non tutto, in questa storia molto umana e tutta giocata sui sentimenti e sulle relazioni sentimentali e familiari, coi toni che variano dal dramma al comico senza soluzione di continuità, sarà facile come sembra.

Tofu in Japan - La ricetta segreta del signor Takano: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

In occasione dell'uscita di Tofu in Japan nelle nostre sale, abbiamo intervistato Mihara Mitsuhiro, autore del film e illustratore di questo mondo affascinante e delicato. Ecco cosa ci ha detto.

D: La prima cosa che ho notato guardando il film è che in pochi minuti ci si rende conto di quando diverso, e più piacevole, sia il ritmo del film contrapposto a quello frenetico e stressante delle nostre vite quotidiane. Mi è parso che lei auspichi per i suoi protagonisti, ma anche per noi spettatori, un salutare ritorno a un modo diverso di vivere la vita.



R: È proprio così. Il mondo si muove a un ritmo vertiginoso e noi viviamo all’interno di questa realtà traboccante di informazioni. Una vita così è veramente una vita felice?

Che cos'è la felicità?. Questo film invita a guardarci dentro e riflettere ancora una volta su questi interrogativi.

D: L’ambientazione, il ritmo della storia, i personaggi e la narrazione mi hanno quasi fatto sentire come se stessi guardando un film in live action ispirato all’opera di Hayao Miyazaki…

R: Mi sono ispirato a Yasujiro Ozu. Onomichi, la città di in cui è ambientato il film, è la stessa del capolavoro di Ozu, Tokyo monogatari (Viaggio a Tokyo).

D: Non è facile circoscrivere il film in un solo genere: tratta di questioni e sentimenti che sono tipiche del drama, ma il tutto è raccontato come una commedia e ogni tanto si spinge perfino nel comico. Come ha tenuto assieme questi registri?

R: Somiglia al pasto kaiseki (multiportata, n.d.t) della cucina giapponese. Si parte da un antipasto e, lentamente, vengono serviti piatti realizzati con ingredienti diversi. Ogni portata è una vera e propria prova di abilità dello chef. Spero che possiate vedere il film sotto questa luce.

D: Lei aveva una conoscenza personale dell’arte della manifattura del tofu, e in generale della tradizione culinaria e alimentare giapponese, prima di girare questo film?



R: Sì. Sono di Kyoto e sono cresciuto mangiando cibo scrupolosamente preparato in casa, per cui è una conoscenza che fa parte di me. Il tofu è amato da tutti gli abitanti di Kyoto e lo mangiano quotidianamente fin da quando sono bambini.

D: Una delle prime cose che veniamo a sapere nel film è che la città in cui si svolge la storia è nei pressi di Hiroshima. E nel film viene raccontato come le conseguenze della bomba siano ancora evidenti in Giappone. Come mai?



R: Come giapponese non è pensabile dimenticare la tragedia di Hiroshima. Onomichi si trova all’interno della Prefettura di Hiroshima. Attraverso i personaggi di Tatsuo e Fumie, ho voluto raccontare una tragedia oggi ancora in corso. È un messaggio per il futuro rivolto al mondo intero.

D: Non so se sia per via della mia prospettiva occidentale, ma ho avuto l’impressione che parlare della bomba, del tofu, delle tradizioni fosse per lei il modo per enfatizzare come, attraverso i personaggi e le loro vicende, lei volesse affrontare questioni sociali e antropologiche del Giappone e dei giapponesi, il modo in cui il loro orgoglio, la loro dignità, i loro punti di forza e quelli deboli hanno un’influenza sulle relazioni personali, sentimentali e familiari. È così?



R: Nella terminologia buddista si parla di: “impermanenza di tutte le cose”. Il flusso del tempo non si ferma mai, neanche per un momento. Tutti i fenomeni scorrono come illusioni... Anche la vita delle persone muta ogni giorno, seppure sembra ripetersi sempre alla stessa maniera. Il padre e la figlia che gestiscono il negozio di tofu continuano a vivere la loro vita con gratitudine, dando valore a ogni istante che passa, senza contrapporsi a questo concetto di “impermanenza”. L'anziano protagonista Tatsuo presagisce che la morte si avvicina, e anche sua figlia Haru, dentro di sé, sente che quel giorno arriverà presto, per cui vivono apprezzando ogni singolo gesto della quotidianità. Attraverso la figura di questo padre e questa figlia, ho pensato e rappresentato la “dignità della vita” come giapponese e come essere umano, scegliendo come scenario Onomichi, e dunque Hiroshima, un luogo che nessun mio concittadino dovrebbe mai dimenticare.