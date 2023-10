Tiro al piccione: intervista a Errol Morris, regista del documentario su John Le Carré

Interviste Cinema

Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré debutta in streaming su Apple TV+ il 20 ottobre, ed è l'ennesimo grande documentario di Errol Morris, nel quale non solo si racconta del grande scrittore, ma si affrontano questioni centrali per i tempi che viviamo. Ecco cosa ci ha raccontato Morris, che abbiamo intervistato via Zoom.

John Le Carré è stato probabilmente il più grande autore di spionaggio di sempre, autore di intimenticabili best seller divenuti poi anche film e serie memorabili: da "La spia che venne dal freddo" a "Yssa il buono", passando per titoli come "La talpa", "La tamburina", "La casa Russia", "Il direttore di notte", "Il sarto di Panama" e tanti altro ancora.

Ed è stato un uomo la cui vita sembra essere uscita direttamente da un romanzo: non solo per il suo aver realmente prestato servizio nei servizi segreti britannici, ma per le sue origini, la sua storia familiare, per il mistero che a un certo punto ha iniziato ad ammantare ciò che lo riguardava: la vita e ancora di più il suo pensiero.

Per raccontare Le Carré, la sua vita, e i tanti enigmi che lo riguardano, ci voleva uno dei più grandi documentaristi viventi, Errol Morris, specialista in ritratti di figure pubbliche o storiche sfumate, controverse, apparentemente inafferrabili.

Amico di Le Carré, il cui vero nome è David Cornwell, Morris ha realizzato un documentario che, non casualmente, ha lo stesso titolo dell’autobiografia pubblicata da Le Carré nel 2016, Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré, che si basa sull’ultima intervista concessa dallo scrittore prima di morire il 12 dicembre del 2020 e che è diventata un’esplorazione umana e coinvolgente non solo della vita di Le Carré, ma più in generale, e più in profondità, di questioni assai urgenti che riguardano la natura umana e l’idea stessa di verità.

Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré è disponibile dal 20 ottobre in streaming su Apple TV+, e il consiglio è quello di vederlo, e di prestare grande attenzione alla conversazione tra Le Carré e Morris.

Ho avuto il piacere di intervistare Errol Morris via Zoom: un Morris che, partendo dal film, ha affrontato nel corso di questo nostro incontro molti dei nodi centrali del suo documentario.

Potete leggere l’intervista a Errol Morris qui di seguito, sotto al trailer di Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré.



Tiro al piccione - Ritratto di John le Carré: Trailer Ufficiale Italiano del Film AppleTV+ -HD

f.g.: Volevo sapere, ammesso ritenga ci sia, qual è il filo che per lei lega John Le Carré ai personaggi che ha raccontato nei suoi documentari precedenti, come Robert McNamara, Donald Rumsfeld e Steve Bannon.

e.m.: Si tratta di un personaggio differente, ma in comune con quelli ci sono temi potenti e importanti. La connessione più ovvia - o forse non è ovvia per niente, mi piace dire che non c’è nulla di così ovvio da essere ovvio - è che in tutti questi casi ho intervistato una persona e ci ho costruito attorno un film. Il punto è a cosa sia interessato io. Non so se sarei stato in grado di articolare questo concetto, all’inizio della carriera, forse sì: per me la cosa interessante è come una persona vede sé stessa, e non come la vedono le altre persone. Quindi puoi eliminare tutte le altre persone di contorno e concentrarti sul protagonista della tua storia. Forse c’è qualcosa di psicanalitico, non saprei, ma come risultato, dopo aver fatto tutte queste interviste, ho deciso di scrivere un libro sull’arte dell’intervista che vorrei intitolare “Conversazioni con me stesso”. Ci sono cose che accadono nel corso di un’intervista… David Cornwell ha sollevato questi interrogativi proprio all’inizio della nostra, di conversazione, quando mi ha chiesto “Ma tu chi sei?”. Chi è che pone domande del genere? È una domanda folle. E io, proprio lì, all'inizio del film, io gli dico “Beh, non credo di poter rispondere a questa domanda”. Non perché non volessi, ma perché non ne ero in grado. Voglio dire, se io ora le chiedessi “Ma tu chi sei?”...

f.g.:... non saprei davvero cosa risponderle, onestamente.

e.m.: E chi saprebbe farlo?

f.g.: Lei finora ha ripetuto più voltedi intervista a "una persona". Ha mai avuto l’impressione, per questo film, di trovarsi di fronte invece due persone, John Le Carré da un lato e David Cornwell dall’altro?

e.m.: Credo che ti trovi sempre di fronte a una moltitudine di persone. Le persone sono creature strane; siamo tutti dotati della capacità di auto-illuderci, di non voler vedere parti di noi stessi che pure esistono. La gente spesso mi ha chiesto “Ma è stato sincero con te?”: ma certo che non è stato sincero con me! Nessuno è mai sincero di fronte a qualcun altro! Nessuno è mai sincero nemmeno con sé stesso! Cosa ti poteva far pensare potesse essere sincero con me? Un'intervista non è una questione di sincerità, o di onestà: si tratta di arrivare a una qualche forma di comprensione di cosa ossessioni la persona che hai di fronte, cosa la interessi davvero.





f.g.: Verso la fine del film Le Carré le dice che se due persone assistono a uno stesso incidente, daranno due diverse versioni dell’accaduto, per dire che non esiste una realtà oggettiva…

e.m.: [Interrmpendo la domanda, n.d.r.]È il contrario!

f.g.: Cioè?

e.m.: Non riesco a capire. Lei è il secondo, terzo, forse quarto giornalista che mi dice che Le Carré non crede nella verità oggettiva. Lui dice - aspetti un attimo, non mi interrompa - lui dice che le persone avranno opinioni diverse su quello che è successo. Un mio amico, Saul Kripke, che è morto di recente, e che in molti, me compreso, pensano sia stato il più grande filosofo vivente, parlando di Rashomon mi ha detto: “La questione è molto semplice, stanno tutti mentendo”. Non si tratta della soggettivizzazione della verità, si tratta di qualcosa di molto diverso, di autoinganno, di punti di vista. Tutti vediamo le cose in maniera diversa, ma la verità non è qualcosa che ti viene porta e consegnata: la verità è investigazione, è ricerca. David - non capisco come ci si possa sbagliare! - nel film dice che la verità è forse osservata da una terza parte assente.

f.g.: Ma infatti è lì che volevo arrivare…

e.m.: Bene!

f.g.: …e le volevo chiedere se lei cerchi di essere quella terza parte, quando fa un film.

e.m.: Penso di cercare costantemente di essere quella terza parte. Una cosa che so della verità è che non ci viene mai regalata. Ci sono infiniti ostacoli da superare per arrivare alla verità. Non significa che non esista, ma che ci sono infiniti ostacoli da superare per arrivarci. Per esempio: ho un amico che ha dedicato buona parte della sua vita a studiare l’assassinio di J.F. Kennedy. Si chiama Josiah Thompson. Lì c’è una realtà oggettiva: Kennedy è stato ucciso. Ma è stato ucciso da un tiratore solitario o da più tiratori solitari? Non si tratta di dire "io penso questo e tu pensi quello", di far dire a ognuno la sua. Di nuovo, torno alla definizione di realtà data da Philip K. Dick: la realtà è quella cosa che non svanisce quando smettiamo di crederci. Non ha niente a che vedere con la credenza, o con l’opinione. C’è un mondo lì fuori, un mondo in cui ci sono cose che accadono o non accadono. David amava molto un filosofo di nome Leszek Kołakowski, che si è occupato molto di Pascal, e dell’idea della verità, e delle verità nascoste. Per Pascal Dio esiste, ma non è immanente; noi andiamo alla sua ricerca, cerchiamo con difficoltà di intuirlo, e forse non ci riusciremo mai, ma sappiamo e crediamo intimamente che ci esista. Per Pascal quella cosa è Dio, per me è la Verità. E credo che lo fosse anche per David.

f.g.: Pensa che il mondo in cui viviamo, il mondo dei social media, e della post verità, ci sta rendendo ancora più complesso andare alla ricerca della Verità?

e.m.: La risposta è chiaramente sì. Perché la verità esiste, ma esistono anche forze potenti che minano la nostra possibilità di raggiungerla. E internet, che Dio la benedica, è una di queste forze. Durante la presidenza Trump... ho sempre saputo che le persone sono generalmente stupide e incapaci di ascoltarsi e comprendersi, ci sono pochi dubbi su questo, ma quanto sia ampio il problema è stato evidenziato negli ultimi dieci anni: le persone sono capaci di credere a qualsiasi folle idea decidano di interessarsi in un dato momento. E mi piace il fatto che David ci dica che non esiste la stanza più segreta, e che la storia è caos. Cosa vuol dire con questo? È un punto di vista anti-cospiratorio. Viviamo in un manicomio dove le cose succedono per caso, e non c'è alcun un burattinaio occulto che tira i fili: è un messaggio importante per i nostri tempi. Vivo in un paese che sembra trastullarsi sull’orlo del caos - sicuramente non è l’unico, ma da persona che vive a Boston, Massachussets, mi guardo intorno e mi appello a quella che chiamo "la politica del voglio la mia mamma", perché davvero l’unica risposta possibile è quella di rannicchiarsi sotto le coperte, dondolandosi e dicendo “voglio la mia mamma”. Non mi piace quello che vedo. Ci sono teorie della cospirazione ovunque, ovunque squinternate teorie del cavolo, e non il minimo segno di una qualche forma di pensiero razionale. Sono i tempi più spaventosi in cui io abbia mai vissuto.

f.g.: Non so se questo in qualche modo si colleghi con quanto lei mi ha appena detto, avrei affrontato molti di questi temi nelle mie domande, ma da un punto di vista formale ho avuto l’impressione che il suo documentario fosse deliberatamente sbilanciato. Ci sono inquadrature oblique, frammenti di immagine ovunque, strani angoli di ripresa… Voleva in questo modo dare l’idea di qualcosa di caotico?

e.m.: Forse. Fa anche parte della natura frammentaria di “Tiro al piccione”, che è di gran lunga il mio libro preferito di John Le Carré. Mi piace moltissimo. In parte è una reazione alla biografia di Adam Sisman, che David non aveva affatto apprezzato. Sisman ha scritto una biografia ragionevole, ma terribilmente ordinaria. Parte dall’inizio e procede metodicamente verso la fine, anche se è stata pubblicata prima che David morisse e quindi non include la sua morte. David l’ha vista e ha deciso di scriversi da solo una biografia migliore, e ha scritto questo libro che è una sorta di strano, disorganizzato cruciverba, pieno di aneddoti, parabole, storie che non vanno da nessuna parte. Non so se l’abbia fatto coscientemente, ma quella frammentarietà viene dal fatto che volevo rispecchiare quello che mi era piaciuto del libro. E in origine avrei dovuto fare una serie di cinque puntate: ci sono così tante storie da tirare fuori da quel libro, e ne ho potute qui raccontare solo alcune, le ho un po’ compresse. Credo che la risposta alla sua domanda - mi è piaciuta molto la sua domanda - sia semplicemente: sì. Credo che l’uso dell’immagine e delle grafiche rispecchi l’approccio frammentario del libro, che è poi diventato quello di tutto il film.