Thunderbolts*, l'intervista con Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell: "Cerchi i veri momenti umani dei personaggi"

Ecco la nostra intervista video a Wyatt Russell, Lewis Pullman e Hannah John-Kamen, rispettivamente John Walker, Sentry e Ghost nell'ultima fatica dei Marvel Studios, Thunderbolts*, atto conclusivo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

Thunderbolts* è nelle nostre sale, così abbiamo intervistato in video Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman, rispettivamente interpreti di John Walker (già visto in The Falcon and the Winter Soldier), Ghost (presentata in Ant-Man and the Wasp) e Bob alias Sentry, un nuovo acquisto di questo lungometraggio che chiude la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios. Abbiamo chiesto loro di descriverci le evoluzioni o la natura dei personaggi che interpretano: energici, vulnerabili e... umani. È stato importante per quest'ultimo aspetto avere dal regista la possibilità di improvvisare un po'...



Thunderbolts*: La nostra video intervista a Lewis Pullman, Hannah John-Kamen e Wyatt Russell - HD

Thunderbolts*, una missione pericolosa anche per Ghost, John Walker e Sentry