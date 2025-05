Thunderbolts*, Julia Louis-Dreyfus e Geraldine Viswanathan: "Reinventare la ruota entusiasma il pubblico", l'intervista video

Interviste Cinema

In Thunderbolts* dei Marvel Studios la villain e la sua assistente sono intepretate da Julia Louis-Dreyfus e Geraldine Viswanathan. Abbiamo chiacchierato con loro in quest'intervista video, dei loro personaggi e del registro alternativo che il film cerca.

Ora che Thunderbolts* è nei cinema italiani, vi presentiamo la nostra intervista video con Julia Louis-Dreyfus e Geraldine Viswanathan, che nel film interpretano la diabolica Valentina Allegra De Fontaine, cinica mastermind della CIA, e la sua assistente Mel, più o meno convinta delle politiche del suo capo. Abbiamo domandato se questo tipo di rapporto tra i loro personaggi si sia giovato di un certo grado di improvvisazione sul set. Non è poi la prima volta che Julia è nel Marvel Cinematic Universe (giunto al termine della sua Fase 5): come si è evoluto il suo personaggio? Geraldine come ha vissuto il suo debutto in questo universo? Quanto è stato importante il ricorso all'umorismo per alleggerire il tono di un cinecomic più cupo del solito?



Thunderbolts*: La nostra video intervista a Geraldine Viswanathan e Julia Louis-Dreyfus - HD

Valentina Allegra De Fontaine ordisce le trame di Thunderbolts*, Mel la segue