Thelma: la nostra video intervista a regista e interpreti del film

Arriva nei cinema italiani il 18 settembre con Universal Pictures International Italy questa divertentissima commedia che vede una donna anziana imbarcarsi in una "missione impossibile" per recuperare il denaro che le hanno sottratto con una truffa.

Negli Stati Uniti, fin dal suo debutto al Sundance, è stato un grandissimo successo di critica (su Rotten Tomatoes ha un 98% di recensioni positive) e di pubblico. E siamo sicuri che lo stesso avverrà anche in Italia, dove debutta il 18 settembre distibuito da Universal. Il film di cui stiamo parlando si intitola Thelma, ed è l'opera prima dello sceneggiatore e regista Josh Margolin che, ispirandosi all'amata nonna e a una vicenda che l'ha realmente riguardata, ha deciso di raccontare la storia di una donna anziana che s'imbarca in una "missione impossibile" (il riferimento alla saga cinematografica interpretata da Tom Cruise non è affatto casuale) per recuperare del denaro che le è stato sottratto con una truffa telefonica. Thelma, la protagonista del film, interpretata da una bravissima June Squibb, 94enne veterana statunitense della recitazione, decide di compiere questa missione di recupero all'insaputa della famiglia, e soprattutto dell'amatissimo nipote Daniel (Fred Hechinger, giovane talento emergente), che quando vede la nonna svanire misteriosamente e non dare sue notizie, entra nel panico e fa di tutto per ritrovarla.

Thelma: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD