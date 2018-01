The Post: ce ne parlano Steven Spielberg, Meryl Streep e Tom Hanks

Fresco di candidature agli Oscar 2018 (quelle del miglior film e della migliore attrice protagonista), arriva nei cinema italiani giovedì 1 febbraio The Post, il nuovo atteso film di Steven Spielberg, con protagonisti Tom Hanks e Meryl Streep, quest'ultima alla sua prima collaborazione con il regista.



The Post: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Ispirato a fatti reali, il thriller politico, ci riporta indietro nel tempo di oltre 45 anni per raccontarci la dura lotta per la libertà di stampa e di espressione portata avanti all'inizio degli anni 70 da parte di Katharine Graham (Streep), prima donna alla guida del The Washington Post, e Ben Bradlee (Hanks) lo scostante e testardo direttore del suo giornale. I due sfidarono il governo degli Stati Uniti, a rischio le loro carriere e della loro libertà personale, pur di portare a galla la verità riguardante i cosiddetti Pentagon Papers ("Documenti del Pentagono") documenti riguardanti la Guerra in Vietnam tenuti segreti dal governo per decenni.

A parlarci del film sono lo stesso regista e i due protagonisti principali:



The Post: Intervista a Steven Spielberg - HD



The Post: Intervista a Meryl Streep - HD



The Post: Intervista a Tom Hanks - HD

