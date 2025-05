The Legend of Ochi, "Dobbiamo rispettare l'intelligenza della natura", la nostra video intervista con regista e protagonista

Interviste Cinema

In questa video intervista abbiamo chiacchierato con Isaiah Saxon e Helena Zengel, rispettivamente regista e protagonista della visionaria fiaba fantasy The Legend of Ochi. Un film fantastico indipendente, una sfida da diversi punti di vista.

The Legend of Ochi è in sala, così vi proponiamo la nostra videointervista al regista Isaiah Saxon e alla sua protagonista Helena Zengel. Storia di un'atipica amicizia tra la ragazzina Yuri e uno strano animale, un cucciolo di Ochi, è una fiaba fantasy ma è anche una produzione indipendente dal sapore artigianale. Com'è stato recitare senza fare troppo affidamento sui dialoghi? Perché il film è sospeso tra realtà e fantasia? Come descrivrebbero il rapporto conflittuale tra Yuri e suo padre? Dopo l'intervista, approfondiamo la trama di The Legend of Ochi, produzione A24 nei cinema italiani con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.



The Legend of Ochi: La nostra video intervista a Helena Zengel e al regista del Film Isaiah Saxon - HD

The Legend of Ochi, la trama del fantasy crudo di Isaiah Saxon