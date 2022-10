The Land of Dreams: le nostre interviste al regista e agli interpreti, inguaribili sognatori

Interviste Cinema

Il musical di Nicola Abbatangelo The Land of Dreams è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma e parla d'amore, di sogni e dei ruggenti anni '20. Con grande piacere abbiamo intervistato il regista e gli attori George Blagden, Caterina Shulha, Stefano Fresi e Marina Rocco.

Che vita sarebbe la nostra senza i musical? E che succederebbe se qualcuno ci portasse via Cantando sotto la pioggia, My Fair Lady e Jesus Christ Superstar? Di certo ci consoleremmo al pensiero che negli Stati Uniti e in Inghilterra se ne fanno spesso di nuovi, portando al cinema successi di Broadway o del West End londinese, oppure storie inedite e super romantiche, com'è successo, per esempio, con La La Land. E in Italia? Abbiamo un patrimonio da salvaguardare? E soprattutto, su chi potremmo contare al giorno d'oggi? Indubbiamente su Nicola Abbatangelo, che nella lontana Bulgaria ha girato The Land of Dreams, il primo musical italiano parlato interamente in lingua inglese e interpretato da diversi nostri attori: da Stefano Fresi a Edoardo Pesce, da Paolo Calabresi a Marina Rocco. Il film sarà al cinema dal 10 novembre, con 01 Distribution.



The Land of Dreams: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Come suggerisce il titolo, in The Land of Dreams i sogni hanno un'importanza fondamentale, e c'è un personaggio, Armie, che riesce a ricreare, o forse sarebbe meglio dire portare in vita e dare concretezza ai sogni delle persone. Il suo dono, però, è una trappola, perché chi si perde nelle fantasticherie rischia lo scollamento dalla realtà.

È l'inglese George Blagden a interpretare Armie, nella cui bizzarra casa si introduce per caso la cameriera Eva, che vorrebbe diventare una cantante. Siamo nella New York di fine anni '20, dove imperversa la malavita e si fa musica jazz, sia nei piccoli locali fumosi che nei cabaret scintillanti come il Cho Cho Train, dove, guarda caso, lavora proprio Eva, che ha il volto di Caterina Shulha.

In The Land of Dreams gli attori si muovono fra elementi scenografici reali, mentre la macchina da presa di Abbatangelo danza con loro. Poi c'è la straordinaria musica di Fabrizio Mancinelli, sempre in accordo con il mood del film.

The Land of Dreams fa parte della selezione della Festa del Cinema di Roma 2022, dove hanno accompagnato il film Nicola Abbatangelo, Caterina Shulha, George Blagden, Marina Rocco e Stefano Fresi. Li abbiamo incontrati con piacere, e queste sono le nostre videointerviste.