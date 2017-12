The Greatest Showman: il nostro incontro esclusivo con Zac Efron e Zendaya

Voci sempre più insistenti dicono che Zendaya (pronuncia Zendeia) e Zac Efron siano una coppia anche nella vita. Voci fomentate dallo stesso Efron quando ha dichiarato che il bacio con Zendaya in The Greatest Showman (nei nostri cinema il giorno di Natale) è stato il più bello di tutta la sua carriera cinematografica.

Se fosse vero, sarebbero la coppia più bella del mondo, senza dubbio. Rispettivamente nei ruoli della trapezista dai capelli rosa e il giovanotto di buona famiglia caduto in disgrazia, i due fanno scintille sullo schermo e fuori, e il loro duetto tra le corde dei trapezi del circo, sulle note di Rewrite the stars, cantata da loro, è da brividi.









C’è una visibile alchimia tra di voi, è stato così fin dall’inizio?

Zac: Be’ guardatelo, e poi ditemi.

(Zac Efron è visibilmente in imbarazzo, comincia a parlare per dire qualcosa ma si blocca e ricomincia. Forse non sono solo delle voci dopotutto.)

Zendaya: Ci siamo immediatamente fidati l’uno dell’altra. Il primo giorno di prove è stato rivelatorio, ho imparato moltissime cose su di lei come persona.

Quanto è coraggiosa e quanto si impegna, e quanto non potevo fare niente per farle dire basta, era pronta a tutto. Mi ha lasciato a bocca aperta. È una persona eccezionale.



Zendaya, sei un modello per tante giovani donne e uomini, chi sono i tuoi di modelli invece?

Un mio modello è Oprah, semplicemente fantastica, intelligente, dedita al lavoro con un’etica pazzesca, e adoro Beyonce, ma chi non la ama? E poi Michelle Obama, semplicemente un genio. Ho dei modelli di vita meravigliosi a casa anche, a cominciare da mia madre e dalle mie sorelle più grandi.



Come scegli i tuoi progetti, qual è la cosa che ti fa decidere cosa fare o non fare.

Non saprei di preciso, per esempio non avrei mai immaginato che per il mio primo film avrei interpretato una trapezista, per di più in un musical, ma è anche vero che sono in questo business da molto tempo, in questo senso sono “vecchia”, forse cerco solo un altro tipo di percorso da fare, e che mi permetta di crescere professionalmente in modo diverso.

In questo caso come attrice. E so che devo ricominciare da zero in questo campo. Sicuramente la passione è una grossa componente.

Ho scelto questo film per due ragioni, la prima, semplicemente, perché era un piccolo ruolo che non mi dava la responsabilità di tutto il film, secondo, per la prima volta sarei stata circondata da persone dalle quali potevo imparare cose molto diverse. E poi mi intrigava la sfida di dover imparare a muovermi col trapezio e le corde, una fida davvero molto fisica, io vengo dal mondo dell’hip hop di Oakland…



Rispetto ai recenti scandali di abusi sessuali a Hollywood, hai notato un diverso atteggiamento nei tuoi confronti?

No, io sono fortunata, non mi è mai capitato nulla. Ma questo non significa che non capiti. Credo sia molto importante che il coperchio sia saltato, e che non solo chi ha subito violenza parli, ma che soprattutto venga ascoltato. Di modo che le giovani attrici o chi si appresta a cominciare, non debba subire niente, niente mai. Questo non significa che non sia preoccupata, ma sono contenta perché vedo un cambiamento.

Zac: Se c’è davvero una persona che può dare un grande esempio, questa è proprio lei (Zendaya), io da uomo adulto me ne sto accorgendo lentamente. Sto aprendo gli occhi solo ora.



Si parla anche di amore impossibile nel film, tra di voi, argomento che non passa mai di moda

Zac: Esatto, è incredibile che ancora al giorno d’oggi ci sia chi ancora ti deve dire chi puoi o chi non puoi amare. Per problemi di razza o religione. All’epoca era ancora più difficile, alla fine dell’ottocento, ovviamente per le donne poi ancora di più.