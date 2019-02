The Front Runner: le nostre interviste a Hugh Jackman, al regista Jason Reitman e al resto del cast

The Front Runner - Il Vizio del Potere, che ha inaugurato lo scroso Festival di Torino, arriva nei nostri cinema giovedì 21 febbraio.

Il film, diretto da Jason Reitman, racconta di come il Senatore Gary Hart, grande favorito per la Presidenza degli Stati Uniti nel 1988, rovinò la sua possibilità di andare alla Casa Bianca a causa di una relazione extraconiugale. Tra reportage e un pizzico di commedia, The Front Runner mette in scena un momento fondamentale della storia politica americana e non solo.



The Front Runner - Il Vizio del Potere: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In occasione della presentazione del film a New York, abbiamo incontrato a l'ottimo protagonista Hugh Jackman e alcuni membri dell'efficacissimo cast di supporto, il Premio Oscar J.K Simmons e il giovane Mamoudou Athie (il Grandmaster Flash della serie The Get Down):



The Front Runner - Il Vizio del Potere: La nostra intervista a Hugh Jackman - HD



The Front Runner - Il Vizio del Potere: La nostra intervista a Jason Reitman - HD



The Front Runner - Il Vizio del Potere: La nostra intervista a J.K. Simmons - HD



The Front Runner - Il Vizio del Potere: La nostra intervista a Mamoudou Athie - HD