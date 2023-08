The Equalizer 3 - Senza Tregua: la nostra intervista al regista Antoine Fuqua

Interviste Cinema

Sorridente e affabile, Antoine Fuqua ha risposto alle nostre domande su The Equalizer 3 - Senza Tregua, parlandoci dell'evoluzione di Robert McCall e del messaggio che il film con Denzel Washington vorrebbe trasmettere. Ecco la nostra videointervista al regista.

The Equalizer 3 - Senza Tregua chiude una trilogia diretta da Antoine Fuqua e con protagonista Denzel Washington. Iniziata nel 2014 con The Equalizer - il Vendicatore, ha seguito le gesta eroiche di un ex agente della DIA di nome Robert McCall, che, per salvare o tutelare i buoni, ha ucciso i cattivi, spesso ricorrendo a una violenza efferata. Dal primo al secondo e poi al terzo film, il personaggio è cambiato ed è invecchiato, e in The Equalizer 3 si domanda se sia giusto quello che fa. Lo troviamo in Italia, in un piccolo paese siciliano, dove è sì in convalescenza, ma sempre attentissimo a ciò che gli accade intorno.

The Equalizer 3 è interpretato anche da Dakota Fanning e da diversi attori italiani, ad esempio Remo Girone, e ci racconta un sud profondamente legato alla religione e ai suoi rituali, oltre che messo sotto scacco dalla Mafia e dalla Camorra. Di tutto questo abbiamo piacevolmente parlato con Antoine Fuqua , che ha già diretto Denzel Washington, oltre che in The Equalizer e The Equalizer 2, in Training Day e ne I magnifici 7.