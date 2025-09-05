TGCom24
The Conjuring: Il Rito Finale
Anno: 2025
3,5
The Conjuring: Il Rito Finale
Interviste Cinema

The Conjuring - Il rito finale, il regista Michael Chaves: "Ho ripreso il vibe anni 80 da Poltergeist e da Il cacciatore"

Antonio Bracco

Le demoniache vicende di Ed e Lorraine Warren volgono al termine con il capitolo finale della saga The Conjuring. Così come per il precedente, anche questo film è diretto da Michael Chaves che abbiamo avuto il piacere di incontrare in una video call.

The Conjuring - Il rito finale, il regista Michael Chaves: "Ho ripreso il vibe anni 80 da Poltergeist e da Il cacciatore"

Folgorato del genere horror fin da bambino, Michael Chaves ha saputo ben canalizzare i traumi vissuti con i film lo hanno terrorizzato in tenera età. Nato e cresciuto in California da genitori di origini portoghesi, Chaves si è dedicato subito al mondo dell'audiovisivo con la precisa intenzione di diventare un filmmaker. Si è fatto le ossa con la tradizionale via del cortometraggio, ha incassato i primi compensi con la regia di spot pubblicitari, e nel 2016 si è fatto notare con il corto di 8 minuti, ovviamente horror, intitolato The Maiden (rintracciabile gratuitamente su YouTube).

Il 2019, oltre a dirigere il videoclip di Bury a Friend per Billie Eilish, è anche l'anno del suo esordio alla regia cinematografica con La Llorona - Le lacrime del male, spin-off proprio della saga di The Conjuring. Il risultato soddisfa tutti e Chaves viene incaricato di dirigere il terzo capitolo di The Conjuring del 2021, affidatogli da James Wan che si defila rimanendo soltanto come produttore della saga. A seguire, arriva nel 2023 la regia dell'altro spin-off The Nun II del 2023. A questo punto, chi altri se non lui avrebbe avuto più diritto di dirigere anche l'ultimo capitolo The Conjuring - Il rito finale, attualmente al cinema? Ne abbiamo approfittato per scambiare quattro chiacchiere con Michael Chaves nella video intervista che segue, in cui il regista spiega quali film lo abbiano colpito da ragazzino e dove abbia trovato l'ispirazione per ricreare il feeling anni 70/80 del film (andando a citare persino Il cacciatore).

The Conjuring - Il rito finale: trama e trailer dell'ultimo capitolo

The Conjuring: Il Rito Finale segue ancora una volta il lavoro dei demonologi Ed e Lorraine Warren. Il film si ambienta cinque anni gli eventi descritti di The Conjuring - Per ordine del diavolo. I coniugi Warren hanno abbandonato l'attività di investigatori del paranormale per dedicarsi ai percorsi accademici e non intendono riprendere l'attività di demonologi, finché si trovano costretti a seguire un ultimo caso perché in qualche modo li tocca personalmente. Si tratta della casa di Janet e Jack Smurl, che sembra essere abitata da un'entità soprannaturale.
Qui sotto il trailer di The Conjuring - Il rito finale.

