The Conjuring - Il rito finale, il creatore James Wan: "Questa saga ha portato l'horror nel cinema mainstream"

Arriva in sala in quarto film della serie horror sulle possessioni demoniache basata sulle testimonianze di Ed e Lorraine Warren. Abbiamo chiacchierato con James Wan, regista dei primi due The Conjuring e produttore del terzo e di quest'ultimo capitolo.

Laureatosi nel 1999 al corso di Arti e Media del Royal Melbourne Institute of Technology, James Wan ha iniziato la sua carriera giocando subito la carta della creatività nel genere horror. Il suo esordio alla regia con il cult Saw nel 2004 (1 milione di dollari di budget per 100 milioni di incasso al box office) gli ha aperto le porte di Hollywood, appiccicandogli immediatamente l'etichetta di "nuovo maestro dell'horror?". Sì, con il punto interrogativo, che Wan ha saputo trasformare in breve tempo da dubbio in affermazione.

In pochi anni si è imposto dunque come una delle voci autorevoli dell’horror contemporaneo, capace di alternarsi fin da subito tra il ruolo di regista e quello di produttore. Grazie al suo intutito e alla sua passione, ha costruito universi narrativi di grande successo come Saw, appunto, Insidious e The Conjuring, senza contare gli spin-off Annabelle e The Nun. Al contempo si è concesso il lusso di dirigere progetti ad altissimo budget come Fast & Furious 7 e i due Aquaman.

Abbiamo avuto modo di scambiare qualche parola con James Wan in occasione dell'uscita al cinema di The Conjuring - Il rito finale, quarto capitolo della saga diretto da Michael Chaves che annovera Wan tra i produttori.

James, oltre alla maestria nel dirigere film horror, hai dimostrato chiaramente di essere anche un abile produttore. Era un ruolo a cui già pensavi dopo aver terminato gli studi?

La regia è sempre stata il mio obiettivo principale. Fare cinema, raccontare storie, è sempre stata la mia aspirazione. Sono stato molto fortunato ad arrivare a un punto in cui ho più progetti di quanti ne possa dirigere personalmente. È proprio per questo che ho iniziato a occuparmi anche di produzione.

La tua passione per il genere horror è stata una benedizione anche per il pubblico, al quale hai regalato tanti universi che rappresentano i nuovi terrori cinematografici del XXI secolo...

La percezione del genere horror è cambiata tantissimo nei vent’anni in cui ho lavorato, e continuo a lavorare, in questo campo. All’inizio era considerato quasi un genere di nicchia, con un pubblico molto specifico, mentre oggi è entrato a pieno titolo nel mainstream. È emozionante vedere come quello che un tempo era considerato marginale adesso sia al centro della scena. Credo che un ruolo fondamentale lo abbia avuto il pubblico più giovane, che ha saputo accogliere l’horror così com’è. E naturalmente The Conjuring ha dato una spinta enorme, portando il genere in una dimensione ancora più popolare grazie alla serie di film che abbiamo realizzato.

Sei partito da Saw, un piccolo film indipendente, e sei arrivato a dirigere blockbuster come Fast & Furious e Aquaman. Cosa ha imparato in questo percorso che ha cambiato il suo modo di dirigere e produrre?

Domanda interessante. Ti rispondo dicendoti che imparo qualcosa di nuovo con ogni film che realizzo. Ogni esperienza, dalla prima con Saw fino ai lavori più recenti, mi ha insegnato qualcosa che ho portato nel progetto successivo. Spesso le lezioni migliori arrivano dagli errori: capisci cosa non ha funzionato e provi a migliorarlo nel film successivo. Per esempio, con Insidious ho capito che al pubblico piaceva un horror ancorato alla realtà, con personaggi credibili. Ho portato questa esperienza in The Conjuring, rendendolo un film molto più concreto e realistico. Ed è stata una svolta.

Se ripensi alla tua adolescenza, perché proprio l’horror ti ha conquistato e non altri generi?

Amo tutti i generi, ma l’horror è quello che mi parla di più. Inoltre io e Leigh Whannell, quando facevamo i nostri primi esperimenti con la videocamera, ci siamo ispirati a registi come Sam Raimi, che dicevano che l’horror era il miglior genere per emergere come filmmaker. E avevano ragione.

Qual è il tuo pensiero sui film horror degli anni 70?

Sono un grande fan di quei film che hanno resistito alla prova del tempo e sono diventati senza tempo. Quando ho girato il primo The Conjuring volevo proprio omaggiare lo stile, l’estetica e il tono dell’horror degli anni Settanta, quello stile prodotto dai grandi studi cinematografici, da L'esorcista a Lo squalo fino a Amityville. Recuperare quello spirito è stato fondamentale per me.

