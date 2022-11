The Christmas Show: la nostra intervista a Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi e Alberto Ferrari

Interviste Cinema

The Christmas Show riaccende la magia del Natale e a metà novembre attraverso la storia di una famiglia che si presta a un reality. I protagonisti sono Serena Autieri e Raoul Bova, che abbiamo intervistato con il regista Alberto Ferrara e Tullio Solenghi.

Il Natale quest’anno arriva prima per Raoul Bova e Serena Autieri, che si innamorano fra alberi addobbati, scintillanti decorazioni, fiocchi e fiocchetti, regali e manicaretti tipici delle festività. I due non sono protagonisti di un nuovo cinepanettone, ma di una commedia delicata in cui il Natale irrompe, attraverso un reality show, nella vita di una famiglia che, a causa di una tragedia, ha deciso di non festeggiarlo più. La famiglia abita in una casa buia che attira l'interesse di uno scrittore malinconico (Bova), che comincia a osservarla da dietro una finestra con l'intenzione di tenersi a distanza. Il reality, però, oltre alla casa illumina anche il suo cuore e lo spinge ad avvicinarsi a Sofia (la Autieri) e ai suoi figli, a cui si uniscono, per la vigilia e il 25 dicembre, una nonna con il volto di Ornella Muti, un nonno (Tullio Solenghi) e il capo di Sofia, che è interpretato da Francesco Pannofino.

In arrivo nelle nostre sale il 17 novembre, The Christmas Show è un film per tutta la famiglia e per chi crede ancora a Babbo Natale. La sceneggiatura è stata scritta in pieno lockdown per infondere un po’ di speranza, come ci ha raccontato, in un’intervista esclusiva, il regista Alberto Ferrari. Insieme a lui abbiamo incontrato Raoul Bova, Serena Autieri e Tullio Solenghi. Ecco cosa chi hanno raccontato.