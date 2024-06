The Bikeriders: intervista a Jeff Nichols e Austin Butler, outsider in sella all'empatia

Interviste Cinema

The Bikeriders di Jeff Nichols è uno dei protagonisti della nostra estate cinematografica. Il film racconta la vera storia di un gruppo di biker degli anni '60 e gli interpreti principali sono Jodie Comer, Tom Hardy e Austin Butler. Quest'ultimo ha presentato il film a Roma insieme al regista, e noi li abbiamo intervistati.

Non sono certo due personaggi qualsiasi Jeff Nichols e Austin Butler. Il primo ha diretto film bellissimi come Take Shelter, Mud e Lovers, mentre il secondo è stato candidato all'Oscar come miglior attore protagonista grazie alla sua performance in Elvis di Baz Luhrmann. Il regista e l'attore hanno lavorato insieme per The Bikeriders, che debutta in sala domani e che racconta la vera storia di un club di motociclisti di Chicago noti come gli Outlaws. La loro vicenda è stata narrata per immagini da un libro fotografico che, 20 anni fa, ha incantato Jeff Nichols. Solo di recente il regista ha deciso di mettersi al lavoro - anche come sceneggiatore - e il risultato è un film articolato e profondo che parla dell’America di oggi, del bisogno di far parte di un gruppo e della ricerca di un'identità.

Austin Butler è il protagonista di The Bikeriders. Interpreta un giovane motociclista di nome Billy che ama la libertà, la strada, le birre e una ragazza di nome Kathy che ha il volto di Jodie Comer. È lei il punto di vista del racconto, che si sofferma anche sull'evoluzione del club, che arriva a varcare il confine della legalità fino ad avere un ruolo fondamentale nello spaccio di droga. Completano il cast Michael Shannon e soprattutto Tom Hardy, che impersona Johnny, il capo e fondatore del club.

Se vi parliamo di Austin Butler e Jeff Nichols è perché Roma è stata una delle tappe del tour promozionale di The Bikeriders. Questo ci ha permesso di incontrarli e oggi vogliamo condividere con voi la nostra intervista.