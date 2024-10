Terrifier 3, intervista al regista Damian Leone: "Art il Clown nasce da una passione sincera e genuina"

Interviste Cinema

Art il Clown è oggi in anteprima nei cinema italiani, dove si piazzerà in pianta stabile dal 7 novembre. E tutti si chiedono se riuscirà a replicare gli incassi degli Stati Uniti. Noi, intanto, abbiamo intervistato colui che l'ha creato e fatto diventare quasi istantaneamente un'icona dell'horror contemporaneo.

Questo Halloween 2024 segna una prima volta importante per i fan dell’horror di casa nostra. Perché le anteprime di questa giornata - che anticipano un’uscita ufficiale e più capillare sul territorio fissata per il 7 novembre - segnano il debutto assoluto sugli schermi cinematografici italiani di uno dei personaggi più amati e popolari tra gli appassionati del generi: lo spietato, efferato, inquietante e sanguinario Art il Clown.

Terrifier 3 è il primo dei film della serie che lo vede protagonista che nel nostro paese arriva al cinema e non esce direttamente in digitale, in home video o su piattaforma. “Meglio tardi che mai”, ride sistemandosi il berretto bianco che porta in testa e che contrasta col nero della t-shirt di Art Damien Leone, l’autore dei film e creatore di Art. L'ho incontrato via Zoom per parlare del passato, del presente e del futuro di questa fortunatissima sua creazione, che è diventata un fenomeno globale e che fa registrare incassi record.

Ma all’inizio di questo viaggio, Damien Leone si sarebbe aspettato un successo di questa portata?

"Quando ho creato il personaggio di Art il Clown per il mio primo corto no, non mi aspettavo davvero che arrivasse dove siamo arrivati ora. Quando l’ho visto per la prima volta sul set ho pensato che fosse fico dal punto di vista del look e dell’immagine, che fosse d’impatto e inquietante, ma in quel corto è in scena solo per tre o quattro minuti, è una sorta di personaggio di contorno, una delle tante figure che avevo messo lì nella speranza che qualcosa potesse rimanere nella mente dello spettatore. Tutti quelli a cui mostravo il corto però mi dicevano ‘Devi lavorare su quel clown, c’è qualcosa lì, non lo mollare’. Allora ho girato un secondo corto concentrandomi su Art. L’ho chiamato Terrifier, era lungo 20 minuti, era uno slasher, e lì ho iniziato a sviluppare il suo nerissimo senso dell’umorismo, a capire che c’era qualcosa di speciale in lui, e mi sono innamorato del personaggio. Da quel momento in avanti ho cercato in tutti i modi di farne il protagonista di un vero film: è stato davvero difficile, ci sono voluti anni, ma io ero davvero determinato perché sapevo che c’erano grandi potenzialità. Comunque non avrei mai immaginato che saremmo arrivati a questo punto, in cui Art è riverito dalla comunità degli amanti dell’horror: ha generato merchandise, costumi di Halloween, vedo tatuaggi di Art di continuo, è anche nel videogioco Call of Duty. È davvero qualcosa di speciale, e che ha anche un che di irreale".

Pensavo al modo in cui hai descritto Art. È vero, colpisce per il suo aspetto, ma è anche un personaggio che è probabilmente arrivato nel momento giusto, in un momento in cui qualcosa mancava nel panorama del cinema horror. Cosa ne pensi?

Sì sono d’accordo. Era qualcosa che mancava a me per primo come fan dell’horror. Sono cresciuto idolatrando gli slasher degli anni Ottanta. I protagonisti di quei film erano i miei supereroi, i personaggi che ammiravo, per la loro statura iconica, per il loro aspetto fichissimo… Mi sono divertito un mondo a guardare quei personaggi e quei film. Da allora - o perlomeno dai tempi di Ghostface nella serie di Scream, e parliamo di un personaggio nato trent’anni fa - nel cinema slaher non ci sono più stati personaggi del genere,. Sì, certo, c’è stato Jigsaw, che non è male, ma non è paragonabile a Michael Myers o Freddy Krueger. Con David Howard Thornton, l'attore che interpreta Art, partecipiamo a tantissime convention horror, ci piace molto relazionarci con i fan, e questi ragazzi dicono esattamente questa cosa, che mancava un personaggio così dagli anni Ottanta. C’è molta nostalgia e molto amore per i film horror di quella stagione, che avevano qualcosa di affascinante che oggi in genere manca. Se sono stato abbastanza fortunato da colmare quel vuoto è perché è una creazione che nasce da una passione genuina e sincera, da qualcuno che ha amato quel genere di personaggi fin da quando era un ragazzino.

Tu però, rispetto ai film che hai evocato, hai scelto di pestare molto più forte sul pedale del gore. Perché?

Ci sono varie ragioni. La prima è che devi cercare di spingere in avanti il genere, portarlo a un nuovo livello, altrimenti ti limiti a ripetere quello che è stato fatto prima. Quindi ho preso i tropi che ben conosciamo e amiamo, ho cercato di rispettarli ma al tempo stesso di spingere le cose un po’ avanti, o comunque di proporre una versione nuova di cliché ben strutturati come quelli del clown assassino e dello slasher in generale. Inoltre, poiché sono un make up effects artist, e ho realizzato tutti i trucchi dei primi due film, sapevo che dovevo mettere nei miei film qualcosa di diverso da quello che si trova negli horror mainstream di Hollywood. La domanda che mi facevo è ‘Perché qualcuno dovrebbe guardare il tuo film invece di un film fatto con 30 milioni di dollari con tutto quello che il budget può permettere di fare?’ E la risposta è stata quella di cercare di mostrare nei film quello che a Hollywood non mi avrebbero permesso di mostrare, così che la gente ne avrebbe parlato. I fan dell’horror e dello slasher amano il gore: era davvero frustrante per noi quando la censura tagliava scene che ci sarebbe piaciuto vedere, e certi film erano più sanguinosi di anni solo perché i censori da un anno all’altro si sentivano diversamente. Quindi volevo davvero mostrare il più possibile, e ho iniziato a pensare anche alle cose che non avevo mai visto - e io ho visto un sacco di slasher. A pensare a nuovi metodi per uccidere che potessero essere interessanti e possibili da realizzare. Il risultato di tutto questo è stato la famigerata scena della sega nel primo Terrifier, che ha fatto davvero parlare la gente. Perfino leggendo la sceneggiatura, i miei collaboratori e miei attori erano davvero colpiti da quella scena. E lì non c’entrava Art, perché sulla pagina Art non è magnetico e carismatico quanto risulta essere sullo schermo grazie a David Howard Thornton. Lì era il gore sulla pagina scritta che colpiva: e lì ho capito che, se quel genere di scene fosse stato ben realizzato, avrei potuto fare centro. Lì c’era qualcosa di nuovo, qualcosa che non era stato visto prima e che i fan desideravano vedere.





Dal primo film di Terrifier al secondo è chiara l’intenzione di fare un grande passo avanti in termini di portata cinematografica, di ambizioni, di complessità narrativa. Quale è stato il passo che hai cercato di fare dal secondo al terzo film? E hai mai avuto paura di ripetere te stesso?

È una paura che ho costantemente. È difficile: non vuoi allontanarti più di tanto da quello che i fan adorano, ma non vuoi nemmeno fare qualcosa di ridondante, riciclando quello che hai fatto in precedenza. C’è un sacco di gente che si lamenta, perché vorrebbe risposte più immediate da questa serie, magari tutte in un unico film, ma dall’altra parte tantissimi fan che incontro vorrebbero che non smettessi mai di fare film con Art. Quello che voglio io sentire di aver fatto abbastanza per di essere soddisfatto del mio lavoro, e aver raccontato i personaggi nel modo più completo. Ho intenzione di realizzare altri film della serie - non troppi ancora perché ho paura che il pozzo delle idee si possa asciugare e io possa iniziare a ripetermi, e le uccisioni risultare banali - ma voglio rivelare certe cose lentamente e progressivamente, quasi come si trattasse di una miniserie, che ti propone i vari pezzi del puzzle man mano che vai avanti. Ogni film deve essere interessante e lasciarti con la voglia di saperne di più. Il passaggio dal primo film al secondo è stato ambizioso perché in qualche modo il primo Terrifier era una sorta di presentazione, di vetrina per Art. Lo proponeva al pubblico chiedendo ‘cosa ve ne pare di questo personaggio? Vi piace? Ne volete di più?’. Con Terrifier 2 invece ho cercato di crescere come narratore, di lavorare di più sulle mie qualità di sceneggiatore, e di vedere se riuscivo a creare un protagonista degno di diventare l’antagonista e avversario di Art, verso cui il pubblico potesse provare dell’empatia. Terrifier 2 per me è tanto incentrato su Sienna quanto su lo è su Art. Ora, con Terrifier 3, è stato elettrizzante per me esplorare il personaggio, andare a vedere dove si trova cinque anni dopo, e come il suo trauma la ha influenzata. E anche esplorare tutti quegli elementi sovrannaturali che avevamo inserito nella seconda parte. La maggior parte degli slasher finiscono con l’assumere degli elementi soprannaturali, ma raramente li esplorano: ti propongono una situazione e un personaggio e ti chiedono semplicemente di accettarli, mentre io volevo davvero andare a fondo, esplorare questi aspetti che possono essere incredibilmente interessanti: il male soprannaturale che guida Art così come il bene soprannaturale che sembra essere connaturato in Sienna.