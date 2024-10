Super/Man: The Christopher Reeve Story, a Roma il figlio Matthew e i registi presentano il film sull'indimenticabile attore

Interviste Cinema

Dal 10 ottobre al cinema con Warner Bros. c'è Super/Man: The Christopher Reeve Story, film dedicato all'attore scomparso in questa data 20 anni fa. A Roma lo presentano a pubblico e stampa il figlio Matthew e i registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui.

Al cinema dal 10 ottobre, giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della morte di Christopher Reeve, arriva con Warner Bros. Il documentario di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, Super/Man: The Christopher Reeve Story. I registi sono stati invitati a Roma assieme al figlio primogenito dell’attore, Matthew, e parteciperanno stasera al cinema Adriano alla proiezione speciale del film organizzata con Alice nella città, dove incontreranno il pubblico. Prima, però, abbiamo avuto il piacere di incontrarli e di farci raccontare alcuni aspetti di questo toccante tributo alla carriera e soprattutto alla vita coraggiosa del primo uomo che ha interpretato Superman al cinema, e che della propria improvvisa disabilità ha fatto quello che non tutti farebbero: impegnarsi per aiutare gli altri, prima ancora che se stessi.

Ian Bonhôte e Peter Ettedgui lavorano in coppia già da un po’: insieme hanno realizzato il documentario sulle Paralimpiadi Rising Phoenix e il ritratto dello stilista Alexander McQueen e per questo loro nuovo film hanno goduto del completo appoggio dei figli di Christopher Reeve, Matthew, Alexandra e Will, che hanno aperto loro i forzieri dei loro ricchissimi archivi di famiglia, perché l’attore adorava immortalare i momenti privati con i suoi, oltre a mandare ai figli all’estero, come ha raccontato Matthew , in un’epoca in cui non esistevano videochiamate, vhs con buffi videomessaggi che loro si imbarazzavano all’epoca a vedere, perché, come tutti gli adolescenti, avevano altro da fare. Questo spiega l’estrema ricchezza di un documentario in cui è spesso proprio Chris Reeve in prima persona, a volte solo con la voce e spesso con le immagini, a raccontare la sua vita e quello che sta passando, e la presenza di divertenti filmini famigliari che ritraggono i ragazzi, la prima compagna e la moglie Dana, mentre giocano, sciano, fanno equitazione e sport in generale in compagnia di un padre sempre sorridente e affettuoso. Così Matthew Reeve racconta la genesi di Super/Man: The Christopher Reed Story:

Questo progetto è iniziato quando un archivista ha contattato me e i miei fratelli per chiederci se avevamo degli home movies e se fossimo interessati a fare un documentario. Per caso avevamo da poco portato a casa un sacco di oggetti di famiglia e sapevamo esattamente dove erano le registrazioni, etichettate in modo approssimativo, in 8 diversi formati, e abbiamo capito che era il momento giusto per farlo. Poi la società di produzione ci ha presentato Peter e Ian, inizialmente ci siamo parlati su zoom, poi ci siamo incontrati di persona ed è risultato subito chiaro che avrebbero trattato la storia con la giusta sensibilità e soprattutto il fatto che non volevano, come noi, un film zuccheroso che lo mettesse sul piedistallo ma un sincero e onesto ritratto di lui. Poi c’è stata la ricerca dei finanziamenti e il resto e non era previsto che uscisse proprio per il ventesimo anniversario ma le stelle sono state propizie e ha funzionato. Il film ha avuto la sua prima al Sundance, poi è arrivata la Warner, siamo stati molto fortunati metterci nelle loro mani e sono molto felice che il film esca qua il 10 ottobre.

Nel film vediamo anche dei momenti che documentano gli sviluppi della situazione di Reeve, rimasto totalmente paralizzato dal collo in giù dopo la caduta da cavallo nel 1995, e questi si devono proprio a Matthew: “Avevo fatto dei piccoli documentari tra il 2001 e il 2002 che documentavano i progressi di mio padre, come la scena in cui lui inizia a muovere il dito, un momento fondamentale per lui e per tutta la famiglia. Sono felice di averli fatti perché ha voluto dire passare più tempo con lui, senza sapere che ne avremmo avuto così poco insieme. Per quanto riguarda la nostra vita, registrata nei nostri film casalinghi, era così: buffa, sciocca, divertente, memorabile e magica".

Come Christopher Reeve, che seppe farsi ascoltare nelle sue istanze dai due diversi schieramenti politici americani, anche il film ha la capacità di far riflettere persone che si pongono su posizioni per certi versi opposte, come ha raccontato John Ettdegui: Abbiamo fatto un’intervista radiofonica in America con un conduttore che ci ha detto “Ci sono persone in questo film che non mi sono mai piaciute” e ovviamente abbiamo capito che si riferiva a John Kerry, Susan Sarandon, persone che fanno sentire la propria voce , più a sinistra di dove si poneva lui. Ma poi ha aggiunto “Non mi piacciono proprio queste persone ma quando ho visto il film ho visto un altro lato di loro e mi è piaciuto ascoltare quello che dicevano” e penso che questo fosse qualcosa che volevamo veramente col film, volevamo che unisse le persone in un’epoca così divisiva". Proprio in questa radio hanno un podcast – aggiunge Bonhôte – che dura cinque minuti ma nel caso del film l’hanno fatto di un’ora perché gli è piaciuto così tanto e li ha tanto colpiti emotivamente che probabilmente li ha sorpresi il fatto di sentirsi così in sintonia con le emozioni che emergono dalla storia e questo per noi ha un enorme valore, a prescindere da dove lavori o come la pensi"

Per molti Christopher Reeve era Superman, ma cos'era per i figli? Un eroe, un padre comune, un attore famoso? "Mio padre era tutto questo, era mio padre e quindi per me era un supereroe, penso che molti vedano i loro padri come dei superuomini, ha interpretato quel ruolo, i miei compagni di scuola avevano visto il film e sapevano chi era, quando andavano al parco giochi in genere veniva circondato da ragazzini che volevano un autografo o fare una foto ed andava bene, era bellissimo e faceva parte della nostra esperienza di bambini. Noi siamo nati dopo che lui era già famoso e quindi non c’è stato un cambiamento significativo nei nostri rapporti con lui e dopo l‘incidente si è trovato parte di una comunità a cui non aveva scelto di appartenere ma lo accettò, trovò la forza, fu incredibile vedere sviluppare e crescere questa cosa. E fu così fin dall’inizio quasi, quando Dana nella stanza della terapia intensiva gli disse “io amo te e tu sei ancora tu”. Quello fu l’inizio della sua trasformazione per diventare un supereroe nella vita reale, senza bisogno di un mantello o di superpoteri, gli dette la volontà, la forza e la determinazione per andare avanti. E ne parla nel film, lì è quando iniziò a capire chi fosse un eroe, era chiunque, una persona normale che sceglie di andare avanti e perseverare, nonostante gli ostacoli terribili che deve affrontare. E lui lo era".

Di molto altro ancora si è parlato dell’incontro, di politica, delle prospettive per l’America e dell’attività dell’ancora prospera Fondazione Christopher and Dana Reeves, presieduta dalla sorella di Matthew, Alessandra, alla quale tutti i figli partecipano, che ha raccolto 150 milioni di dollari per la ricerca e gli aiuti alle persone paraplegiche, migliorando moltissimo la loro qualità di vita negli ultimi decenni. Per scoprire chi era Christopher Reeve, l’eredità di un uomo che ha saputo trasformarsi in eroe, vi consigliamo la visione di Super/Man: The Christopher Reed Story, al cinema dal 10 ottobre.