Strange World, i registi ci parlano del cartoon Disney in un'intervista video

Interviste Cinema

Abbiamo chiacchierato un po' con Don Hall, Qui Nguyen e Roy Conli, registi e producer di Strange World, il nuovo lungometraggio animato Disney già in sala. Ecco la nostra intervista video.

Strange World, il 61° lungometraggio animato del canone dei Walt Disney Animation Studios, è già al cinema. Abbiamo avuto modo di parlare dei temi del film e di altre curiosità con i due registi, Don Hall e Qui Nguyen (anche sceneggiatore) e col veterano producer Roy Conli, che li ha accompagnati a Roma. È una storia sulla necessità di un'evoluzione costante, dei singoli e delle comunità? Quanto è stato difficile concepire e muovere creature fantastiche che non hanno occhi né bocca? Se si realizzasse una miniserie di corti su qualche personaggio del film, quale sceglierebbero? Infine, visto che Don e Roy sono entrati nei WDAS quando ancora producevano film in animazione 2D a mano libera, c'è speranza di rivedere questa tecnica in un prossimo lungometraggio? O è ormai acqua passata? Leggi anche Strange World, la recensione della fiaba Disney più consapevolmente moderna Strange World - Un Mondo Misterioso: La nostra Intervista Esclusiva ai registi e al produttore del Film - HD

Strange World, di cosa parla il nuovo film animato della Disney