Storia di una notte: il cinema può essere terapeutico anche per chi lo fa? Rispondono Anna Foglietta e Paolo Costella

Arriva in sala il 30 aprile il film Storia di una notte, diretto da Paolo Costella, che racconta un momento estremamente delicato per una famiglia sull'orlo dello collasso emotivo. Nel cast Anna Foglietta e Giuseppe Battiston.

Liberamente tratto dal libro “Nelle migliori famiglie” di Angelo Mellone, il film Storia di una notte arriva al cinema il 30 aprile. Prodotta da Tramp Limited con Rai Cinema e distribuita da Piper Film, l'opera è scritta da Tania Pedroni e Paolo Costella che ne è anche il regista. Si tratta di una vicenda di famiglia in una circostanza estremamente delicata alla quale siamo invitati a partecipare. Del cast fanno parte Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Luigi Diberti, Stefania Casini, Giulietta Rebeggiani, Biagio Venditti, Yile Yara Vianello, Thomas Trabacchi e Massimiliano Caiazzo.

La trama di Storia di una notte, che potete leggere nel dettaglio più in basso, mette in chiaro che la visione del film non sia una passeggiata. C'è una dolorosa situazione che i personaggi devono affrontare, come ne incontriamo tante nella vita, che potrebbe arrivare a dare un supporto "terapeutico" a chi guarda. Abbiamo toccato questo e altri temi del film nel corso dell'intervista con Anna Foglietta e con il regista Paolo Costella che potete vedere qui sotto.

Storia di una Notte: La nostra video intervista a Anna Foglietta e al regista del Film Paolo Costella - HD

Storia di una notte: trama e trailer del film