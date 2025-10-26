Springsteen - Liberami dal nulla, chi è Jon Landau: l'analisi di Jeremy Strong che interpreta l'amico manager di Bruce

Interviste Cinema

Abbiamo intervistato Jeremy Strong, l'attore che interpreta il produttore, manager e amico di Bruce Springsteen nel film biografico sulla rockstar Liberami dal nulla.

Scritto e diretto da Scott Cooper, Springsteen: Liberami dal nulla è attualmente in programmazione nelle sale. Come sappiamo, il film racconta la genesi dell’album "Nebraska", un disco grezzo e profondamente intimo che segnò una svolta artistica carriera di Bruce Springsteen nei primi anni '80. Interpretato da Jeremy Allen White, il personaggio del Boss viene mostrato proprio come lui stesso ha voluto, ovvero in preda a un senso di smarrimento e prigioniero di fantasmi del passato legati al complicato rapporto con il padre.

Il film esplora anche il rapporto con lo storico produttore, manager, mentore, confidente e amico Jon Landau, figura fondamentale nel percorso umano e musicale del Boss. Non è sbagliato dire che l’amicizia tra due uomini che hanno ridefinito l’autenticità della musica americana.

Nel 1974 Jon Landau era un critico musicale che aveva intuito il talento straordinario di Springsteen. Dopo aver assistito a un suo concerto nel Massachusetts, scrisse un articolo su The Real Paper in cui dichiarava: “Ho visto il futuro del rock 'n' roll e il suo nome è Bruce Springsteen”. Poco dopo, entrò a far parte del suo team come co-produttore e consulente artistico. Nel 1978, quattro anni più tardi, Landau divenne ufficialmente il manager personale di Springsteen, dando inizio a una longeva e profonda collaborazione creativa.

A interpretare magnificamente Jon Landau troviamo Jeremy Strong, attore che ha debuttato al cinema nei primi anni 2000, apparendo in film come Lincoln di Steven Spielberg, Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow, The Big Short di Adam McKay e che ha avuto la sua consacrazione internazionale con la serie Succession, dove interpreta Kendall Roy, ruolo che gli è valso un Emmy Award e un Golden Globe. Quella che segue è la nostra intervista con Jeremy Strong.

Jeremy Strong: "Bisogna isolare il proprio impulso creativo e difenderlo a ogni costo"

Jeremy, avere un Jon Landau che ti copre le spalle non ha prezzo. Tu hai una figura come la sua nella tua vita?

Molte persone mi hanno detto che vorrebbero avere un Jon Landau nella vita. E sì, sarebbe una fortuna per chiunque. Ho avuto tanti maestri, guide, mentori, ma non qualcuno con la costanza, la cura e la devozione che Jon ha mostrato verso Bruce. Loro sono come Lewis e Clark [gli esploratori Meriwether Lewis e William Clark, furono a capo dela prima spedizione statunitense a raggiungere la costa pacifica USA per via fluviale nel 1806, ndr]. John è il Clark del viaggio di Bruce, e ormai navigano insieme da cinquant’anni. Ciò che amo è come Jon rappresenti un uomo d’affari con integrità, profondità e autenticità, una qualità rare nel settore. Ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di Bruce. Credo che ognuno di noi abbia un faro da seguire, ma per Bruce, Jon è stato il più luminoso.

Nel film la creazione musicale è vista come una ricerca spirituale. Il manager è un testimone o un catalizzatore di questa ricerca?

Jon non è un semplice testimone, ma nemmeno un catalizzatore. Una volta ha detto che il suo compito era “fertilizzare il terreno e poi farsi da parte”. Ha la sensibilità di capire dove si trovi Bruce nel suo percorso e di aiutarlo a modellare la sua visione. È come un grande editor per uno scrittore: non crea, ma guida. È anche un architetto che unisce arte e impresa, affrontando sia il lato creativo che quello commerciale. Il suo ruolo è stato fondamentale, ma non ha mai spinto Bruce in una direzione contraria alla verità. La sua fede in Bruce ha quasi una dimensione religiosa.

C’è stato un momento in cui hai sentito di “aver trovato” il personaggio?

No, non direi. Nemmeno dopo aver finito il film. È sempre un processo, e ti muovi costantemente ai confini dell’incertezza. Puoi prepararti a fondo, costruire il personaggio, ma quando arrivi sul set è sempre un salto nel vuoto. Se hai lavorato bene, forse la grazia arriva. Ma non è mai garantito.

Il film racconta la lotta di Bruce per proteggere la propria autenticità dal rumore dell’industria musicale. Ti riconosci in questa battaglia?

Sì, molto. Ho imparato tanto da Bruce. Lui diceva che “le pressioni dell’industria musicale sono impotenti di fronte a ciò che è reale”, ed è una frase straordinaria. Anche nel cinema ci sono molte pressioni, ma come Bruce cerco di piantare la mia bandiera nella terra della verità. Bisogna proteggere ciò che è autentico, anche quando è difficile. Bruce e Jon credono che l’integrità e l’espressione onesta alla fine vincano sempre. E io ci credo anch’io, bisogna isolare il proprio impulso creativo e difenderlo a ogni costo.

Eri già un fan di Bruce Springsteen prima del film? La sua musica ha un significato personale per te?

Sì, assolutamente. Alla mia cerimonia di nozze abbiamo suonato solo una sua canzone, "If I Should Fall Behind". Per me ha un grande valore emotivo. L’album "Nebraska" è uno dei dischi più importanti della mia vita. Lo ascolto da quando avevo diciott’anni, e credo sia uno dei migliori album mai realizzati. Non conoscevo la storia della sua registrazione, né il rapporto con Jon, ma mi ha colpito che la genesi di "Nebraska" sia anche una ricerca di autenticità e integrità in un mondo che spesso non celebra questi valori.

La scena in cui il tuo personaggio ascolta per la prima volta "Born in the U.S.A." in studio è un momento molto potente.

E lo è perché abbiamo girato alla Power Station di New York, lo stesso studio in cui Bruce e la E Street Band registrarono l’album. Lì hanno inciso anche molti altri grandi artisti: l’atmosfera era quasi sacra. Avevo parlato molto con Jon Landau e Jimmy Iovine, che all’epoca era tecnico del suono. Tutti ricordano quel momento come un fulmine a ciel sereno. Capirono subito di aver catturato qualcosa di straordinario, fu una scarica elettrica creativa. Quella scena è stata difficile perché dovevo reagire come se fosse la prima volta, anche dopo molti ascolti. Ma la musica di Bruce ha questo potere: ti colpisce sempre come la prima volta. Ancora oggi, quando sento le prime note, provo la stessa emozione. L’estate scorsa sono andato al San Siro e 80.000 persone, sulle prime note di "Born in the U.S.A.", si sono infuocate all'istante.

Bruce Springsteen a 76 anni va in tour e si esibisce come se il tempo per lui non fosse mai trascorso. Dove la trova questa forza secondo te?

Bruce diceva che l’intensità di ciò che vivi sul palco è proporzionale al vuoto su cui ti sporgi. Ogni volta, quindi, è come tuffarsi nell’ignoto. Richiede coraggio, il coraggio di dare tutto. E Bruce lo fa ogni volta. Sale sul palco, suona per quattro ore, senza pause, donando tutto ciò che ha. È questa generosità, questa dedizione totale, che porterò con me per sempre.