Spider-Man Homecoming: la nostra videointervista a Tom Holland e a Jon Watts

E’ stata breve ma significativa la nostra chiacchierata con Tom Holland e Jon Watts, rispettivamente il protagonista e il regista di Spider-Man: Homecoming, primo film di un probabile nuovo ciclo dedicato al supereroe Marvel dal costume rosso e blu.

Nel loro febbrile tour promozionale, i due hanno incluso anche una tappa romana e noi non potevamo perderci questa ghiotta occasione per domandare a entrambi quali sfide affronterà stavolta Spidey e come sia stato trovarsi sul set di un cinecomic tanto importante.

Spider-Man: Homecoming arriverà in sala il 6 luglio, pronto a movimentare la nostra estate cinematografica.