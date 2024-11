Spellbound, le nostre video interviste ai doppiatori Massimo Ranieri, Gigi & Ross, Arianna Craviotto e Sissi

Interviste Cinema

Avete già visto il film di animazione Spellbound - L'incantesimo su Netflix? Per saperne di più, abbiamo chiacchierato dei suoi temi con le voci italiane: Massimo Ranieri, Gigi & Ross, Arianna Craviotto e Sissi. Ecco le nostre interviste video.

Spellbound - L'incantesimo, opera seconda della Skydance Animation, è disponibile da qualche giorno in streaming su Netflix: la fiaba musical animata rilegge le classiche storie con principesse, per definire dinamiche più moderne tra genitori e figli. Abbiamo discusso dei suoi temi ma anche dell'impegno al leggìo con le sue voci italiane: Arianna Craviotto e Sissi che interpretano la protagonista per recitato e canto, Gigi & Ross nei panni di Luno e Sunny (due bizzarri esseri magici) e soprattutto Massimo Ranieri, voce del consigliere Bolivar. Il cantante e attore mancava dal doppiaggio dai tempi del Gobbo di Notre Dame, ed è stato bello riascoltarlo in azione in questa veste. Cosa ci hanno raccontato?



Spellbound - L'incantesimo: La nostra video intervista a Massimo Ranieri, una delle voci italiane del Film d'animazione Netflix - HD



Spellbound - L'incantesimo: La nostra video intervista ai doppiatori italiani del Film d'animazione Netflix - HD

Spellbound - L'incantesimo, di cosa parla il film di animazione su Netflix