Sono solo fantasmi: l'intervista a Christian De Sica, Gian Marco Tognazzi, Francesco Bruni

L'attore dirige una commedia che non c'entra niente con un cinepanettone, chiama in causa la ghost story e rende omaggio a suo padre Vittorio.

Nel suo nuovo film da regista, che si intitola Sono Solo Fantasmi, Christian De Sica contamina il genere per cui è famoso e molto amato dal pubblico italiano, la commedia, con la ghost story e sceglie come ambientazione di una vicenda buffa e insieme paurosa Napoli, dove tre fratelli diversi che più diversi non si può si improvvisano acchiappafantasmi per racimolare il denaro che consentirà loro di tenere la casa paterna. Nonostante una formula magica, un amuleto e un barattolo pieno di terra consacrata in cui accendere una candela rigorosamente di cera d'api, Thomas, Carlo e Ugo combineranno un disastro, evocando spiriti molto pericolosi.